Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı Türkiye'de Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı Türkiye'de Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor

İHA

Türkiye'nin OrduGiresun Havalimanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan RizeArtvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı Türkiye'de Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor

Türkiye'nin OrduGiresun Havalimanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan RizeArtvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor.
Üst yapı ihalesi bittikten hemen sonra kule kazıkları çakılan RizeArtvin Havalimanı'nda terminal binası inşaatı hız kesmeden devam ederken, bugüne kadar yapılan çalışmalar sonrasında üst yapıda yüzde 2'lik bir ilerleme kaydedildi.
Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı.
Trabzon Havalimanı’na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirecek. Aynı zamanda RizeArtvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlar da yer alacak.

3 kilometre pist uzunluğu olacak
3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı RizeArtvin Havalimanı inşaatında günde 120 tona yakın dolgu 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gerçekleşiyor. 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınan RizeArtvin Havaalanı inşaatının dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretile bilinen, toplam ağırlığı 45 tonu bulan beton 'x' bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işleminde yapıldı RizeArtvin Havaalanında işin yüzde 90’lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı Yıllarca Gürcistan’dan gelen çay işçileri tarafından toplanan yaş çay bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle imece usulü ile toplanınca hem çayın kalitesi arttı hem de 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı
YEREL HABERLER İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir ...
Kilosu 4 bin 500 liraya satılan beyaz çay, şifa kaynağı
YEREL HABERLER Kilosu 4 bin 500 liraya satılan beyaz çay, şifa ...
Rize'de şantiye yangını
YEREL HABERLER Rize'de şantiye yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X