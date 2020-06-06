Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

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Çaykur Rizespor önümüzdeki hafta Pazar günü oynayacağı Galatasaray karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig Ekipleri’nden Çaykur Rizespor 14 Haziran Pazar günü oynayacağı Galatasaray karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 1 haftalık antrenmanın ardından dün Çaykur Didi Stadı'nda kendi aralarında çift kale maç yapan yeliş mavili ekip bugün Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman eşliğinde yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Pazar gününü izinli geçirecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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