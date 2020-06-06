Rize'nin İkizdere ilçesinde dağ kekiği hasadına başlandı

Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya mahallesinde 2019 Temmuz ayında ekimi yapılan kekik bahçesinde ilk hasat yapıldı.

DOKAP destekli olan projede Çağrankaya Mahallesinde Muhtarı Endam Biber’e ait bahçede 2019 Temmuz ayında dikilen fidanlardan ilk hasat yapılırken, yılda 23 kez kekik toplanabileceği belirtildi. Proje Koordinatörü ve tıbbi bitkiler uzmanı Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kan “Bu bahçe bölgede yapılan ilk bahçemiz. Bu fidanları geçen yıl dikerken başarır mıyız diye hayal bir projemizdi. Bugün burada muhteşem bir bahçemiz var. Kekik yalnız bir ürün değil arılar için ilaçtır. Varroa hastalığı için önemli bir tedavi aracıdır. Bal üretimine katkısı vardır. Elde edilen ürünlerin markalaşarak pazarlamasına hazırlanmalıyız. Türkiye’de yerli ve milli ürünler kapsamındadır. Benzer ürünleri daha önce ithal ediyorduk şimdi üreteceğiz” dedi.

Projeyi destekleyen ve kekiğin önemli bir olduğunu ifade eden DOKAP Başkanı Yusuf Mengi ise yaptığı konuşmada “DOKAP olarak bölgemizde 11 ile hizmet veriyoruz. Bitki ürünü çeşitliliği konusunda desteğimiz her zaman devam edecektir. İkizdere’de yapılan kekik bahçemiz önemli bir gelişme. Bin metre rakımın üzerinde çay yetişmiyor. Kekik önemli bir ürün. Bal üretiminde de katkısı olacaktır. Hazırlanacak projelere katkı vermeye her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

Kekik üretimi ve pazarlamasında markalaşmak istediklerini dile getiren İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise “Bölgede kaliteli ve verimli kekik üretimi olacaktır. Geçen yıl bu bahçeyi hazırlarken o zamanki Kaymakamımız Tarık Buğra Seyhan’ın çok desteğini gördük. Bugün önemli bir noktaya geldik. Muhtarımız Endam Biber ailesiyle çok güzel bakım yaparak bu aşamaya getirdiler. Kalitenin yanında arıcılarımız içinde alternatif ilaçtır. Arı kovanlarında son yıllarda görülen Varrao hastalığı için ilaç olarak tedavi edici özelliği var. Bal üretiminde de katkısı olacaktır. Bugün Kekik üzerinde uçuşan arı kolonisini gördük. Üretim ve pazarlama konusunu markalaşarak aşmak istiyoruz. Bu bahçe sayılarını önümüzdeki süreçte arttıracağız’ ifadelerini kullandı.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı da “Bu bahçenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tarık Buğra Seyhan meslektaşımın çabası unutulamaz. Makamlar devamlılık gerektirir, bende böyle bahçelerde çoğalmanın ve üretime katkıda bulunmada desteğimizi daim ettireceğiz. Bu bahçenin gelişmesinde önemli katkısı bulunan muhtarıma ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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