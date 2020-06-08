Cezaevinde yeri değiştirilen cinayet hükümlüsü, 2 memuru jiletle yaraladı

<br>Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) RİZE'de, Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda mahkum Dursun Zehir, (27) koğuşu değiştirildiği için 2 infaz koruma memurunu jiletle yaraladı. Mahkumun 6 yıl önce annesi ile bir koruma polisini öldürdüğü ortaya çıktı.<br>Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda cinayetten tutuklu bulunan Dursun Zehir, koğuşu değiştirildiği için infaz koruma memuru D. A. ile İ.A.´yı jiletle yaraladı. Göğsünden ve bacağından yaralanan 2 infaz ve koruma memuru, Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İnfaz koruma memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>Bu arada 2 memuru yarayan Dursun Zehir´in, 6 yıl önce annesi Hanıme Aslan (43) ile koruma polisi Emrah Taşdemir´i İstanbul Adliyesi´nin kapısında öldürdüğü, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Doğancan İLEK<br>2020-06-08 20:57:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.