Cezaevinde yeri değiştirilen cinayet hükümlüsü, 2 memuru jiletle yaraladı

<br>Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) RİZE'de, Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda mahkum Dursun Zehir, (27) koğuşu değiştirildiği için 2 infaz koruma memurunu jiletle yaraladı. Mahkumun 6 yıl önce annesi ile bir koruma polisini öldürdüğü ortaya çıktı.<br>Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda cinayetten tutuklu bulunan Dursun Zehir, koğuşu değiştirildiği için infaz koruma memuru D. A. ile İ.A.´yı jiletle yaraladı. Göğsünden ve bacağından yaralanan 2 infaz ve koruma memuru, Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İnfaz koruma memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>Bu arada 2 memuru yarayan Dursun Zehir´in, 6 yıl önce annesi Hanıme Aslan (43) ile koruma polisi Emrah Taşdemir´i İstanbul Adliyesi´nin kapısında öldürdüğü, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Doğancan İLEK<br>2020-06-08 20:57:27<br>
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