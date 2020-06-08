Yamaç paraşütü ile yere çakılan sporcu yaralandı

<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE´de yamaç paraşütü ile beton zemine sert iniş yapan Ömer Yılmaz, yaralandı. <br>Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor eski Müdürü Ömer Yılmaz, Dağbaşı mevkiinden yamaç paraşütüyle atlayarak sahile inmek istedi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Yılmaz, Çorapçılar Mahallesi´nde bir evin önünde beton zemine sert iniş gerçekleştirdi. İndiği yerde kalan Yılmaz için ev sahipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz´ın vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-08 22:24:42<br>
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