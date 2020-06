Çatıya, ağaca, yere çakılan yamaç paraşütü sporcusu: Bırakamıyorum

<br>Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE´de yamaç paraşütüyle atlayan Ömer Yılmaz´ın, zemine sert iniş yaptığı için kaburga kemikleri kırıldı. Daha önce de yamaç paraşütüyle atladıktan sonra bir düğün salonunun çatısına düşen, başka bir atlayışında da ağaca takılıp mahsur kalan Yılmaz, "Her ne kadar tehlikeler atlatsam da yamaç paraşütünü bırakamıyorum" dedi.<br>Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor eski Müdürü Ömer Yılmaz, Dağbaşı mevkisinden yamaç paraşütüyle atlayarak sahile inmek istedi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Yılmaz, Çorapçılar Mahallesi´nde bir evin önünde zemine sert bir şekilde indi. İndiği yerde kalan Yılmaz için ev sahipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz´ın kaburga kemiklerinin kırıldığı belirlendi.<br>ÇATIYA DÜŞTÜ, AĞAÇA TAKILDI<br>Ömer Yılmaz, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olduğu dönemde kentin 500 metre zirvesindeki Boztepe'den yamaç paraşütüyle atladı. Atatürk Parkı'na inmek istediği esnada rüzgarın azizliğine uğrayan Yılmaz, aniden rüzgarın yön değiştirmesiyle havada zor anlar yaşadı. Yılmaz, denizle kumsaldaki kayalıkların kesiştiği noktanın üstünde süzülmeye başladı. Denize düşmemek ve kayalıklara çarpmamak için mücadele eden Yılmaz, sahilde denizin kesiştiği Genç Ayışığı Düğün Salonu'nun çatısına indi. Bacağından sakatlanan Ömer Yılmaz, tehlikeyi hafif atlattı. Yılmaz bir denemesinde ise takıldığı ağacın tepesinde mahsur kalmıştı.<br>`TEHLİKE ATLATSAM DA BIRAKAMIYORUM´<br>Hastanede tedavisi süren Yılmaz, "Yamaç paraşütü bireysel yapılan bir spordur. Dün Çorapçılar mevkisinde uçarken rüzgarın baskı yapmasıyla bir anda alçaldım. Paraşütün oturacak kısmı binanın saçağına değince paraşüt bir anda boşaldı. Tahminen 10 metre yükseklikten bahçeye düştüm. Bahçenin tam yanında beton vardı. Eğer oraya düşseydim daha farklı sonucu olurdu. Daha önceleri de kazalar atlattım. Bu sporun doğasında var. Her ne kadar tehlikeler atlatsam da bırakamıyorum bu sporu. Düşme sonucu sadece kaburga kemiklerimde kırıklar var. Doktorlarım çok ciddi bir durum olduğunu söylemiyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE<br>2020-06-09 14:01:07<br>

