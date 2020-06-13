Senegalli işçiler, çay toplamayı internetten öğrenmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Senegalli işçiler, çay toplamayı internetten öğrenmiş

DHA

Senegalli işçiler, çay toplamayı internetten öğrenmiş

<br>Mehmet Can PEÇEDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de, çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışan Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı, internette izledikleri hasat görüntüleri ile öğrendikleri ortaya çıktı. Kaynak ustası 3 Senegalli, yöre sakinlerinin sevgisini kazandı.<br>Doğu Karadeniz Bölgesi'nde süren yaş çay hasadında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin dolayında yabancı işçi gelemedi. Bölgede aileler kendi imkanları ile yaş çay hasadını yaparken, her meslek grubundan kişiler de kendi bahçelerinde hasada destek veriyor. Salgın nedeniyle çay hasadı için Gürcü işçilerin bölgeye gelememesi üzerine, bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan farklı ülkelerden işçiler aldı. İstanbul´da gündelik işlerde çalışan, ancak koronavirüs salgınında iş bulamayan Senegal uyruklu Cebrail Gawi, Muhammet Alavi ve Musa Sisse, Rize´ye gelerek çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışmaya başladı. Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı internette izledikleri hasat videoları ile öğrendikleri ortaya çıktı. Kaynak ustası işçiler, çay demlemeyi de Türkiye´de öğrendi. Bahçede yabancı uyruklu işçilerin çay toplama çalışmaları, yöre sakinlerinin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelenleri de şaşırtıyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan Senegalliler, çalışkan olmalarıyla da övgü topluyor.<br>'ÇAYI İLK KEZ RİZE'DE GÖRDÜM'<br>2.5 yıldır Türkiye´de yaşadığını anlatan Cebrail Gawi, "İstanbul´da kaynak işi yapıyordum. İşsiz kalınca Rize´ye geldim. Rize´de çay topluyorum. Çay sezonu bitince tekrar İstanbul´a gideceğim. Çay hasadına gelmeden internetten baktım. Türkiye´ye gelmeden önce haritadan bakmıştım. Çok güzel bir ülke. Bizim oralarda çay yok. Çayı ilk kez Rize´de gördüm. Ben çay demlemeyi bile Türkiye´de öğrendim" dedi.<br>'İNTERNETTE VİDEOLARI İZLEDİM'<br>Türkiye'ye bu yıl geldiğini anlatan Muhammet Alavi de (24), çay kesmeyi arkadaşlarından ve internetteki videolardan öğrendiğini belirterek, "Senegal´de profesyonel balıkçılık yaptım. Türkiye´ye geldim ama iş yoktu. Rize´ye geldim. Arkadaşlarımdan ve izlediğim videolardan çay toplamayı öğrendim. Günlük yevmiye ile çay topluyorum" diye konuştu.<br>Musa Sisse ise Rize'yi çok sevdiğini ve her yıl çay toplamak için geleceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Rize Doğancan İLEK<br>2020-06-13 10:24:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesi görevlilere koronavirüs testi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesi görevlilere ...
Kayıp olarak aranan kişi kayalıklarda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan kişi kayalıklarda ölü bulundu
Rize'nin Pazar ilçesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Rize'nin Pazar ilçesi sahilinde bir erkek cesedi ...
Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde akademisyen eşine mobbing uygulandığını iddia eden bir doktor ile bölüm başkanı arasında kavga çıktı Çıkan kavganın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası Recep ...
Rize'ye gelen turist kafilesine, tulumlu karşılama
YEREL HABERLER Rize'ye gelen turist kafilesine, tulumlu karşılama
Rize'de yıldırım düşen ev kül oldu
YEREL HABERLER Rize'de yıldırım düşen ev kül oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X