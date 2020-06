Bakan Kurum: Haliç´teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor (2)

<br>BAKAN KURUM DHA'YA KONUŞTU<br>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'ndaki ziyaret ve incelemelerinin ardından DHA'ya konuştu. Türkiye'nin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini anlatan Bakan Kurum, "Akdeniz, Ege kıyılarımızda, Bodrum, Muğla, Marmaris Türkiye´nin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Bu çerçevede o doğal güzelliklere zarar veren ne kadar yapı varsa kararlı bir şekilde yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Tabii ki vatandaşımızı mağdur etmemek en önemli hedefimiz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak kaçak bir yapı varsa da orada duruşumuz nettir. Kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu ilçelerimizde de, yaylalarımızda da, koylarımızda da olacak. Salgın sürecinde bu sürece ara vermiştik. Geçtiğimiz günlerde Antalya´da yıkımlarımızı gerçekleştirdik. Türkiye´nin hangi ilinde, ne kadar kaçak yapı varsa mücadele edeceğiz. Buna ilişkin Meclisimizde bir düzenleme çıkardık. Hakikaten cezai olarak da bir kaçak yapı yapıldığı zaman hukuki sorumluluklarını artıran bir düzenleme de kanunlaştı. Güzelliklerimizi korumak en büyük hedefimiz. Kararlı bir şekilde bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.<br>'SALDA GÖLÜ´NDEKİ TAHRİBAT GİDERİLDİ'<br>Tahribatın giderildiği Salda Gölü'nde planlanan düzenleme projesine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, "Salda Gölü´ndeki tahribat giderildi. Orada bir düzenleme projesi yapıyoruz. Orada da amacımız Ayder´dekinden farklı değil. Her alanda yeşili artırmak, doğamızı korumak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Salda´da biz bu projeyi başlatmadan önce araçlar gölün kenarına kadar giriyordu. 1 milyon ziyaretçi alan yerimiz. Orada insanların ihtiyaçlarını giderecek alanlar yoktu. Çöpler etraftaydı. Çadırlar, brandalardan, konteynerden barakalar vardı. Onların yıkımını gerçekleştirdik. Kamulaştırarak, kaçak yapıları yıkarak doğal güzelliğini öne çıkardık. Akabinde de vatandaşlarımızın orada günlük ihtiyaçlarını gidereceği, hiçbir betonlaşmanın olmayacağı üniteleri oradaki doğal yapıya uygun bir şekilde inşasını yapıp inşallah Burdur´a ve ülkemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.<br>'HALİÇ´İN KİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR TESPİT SÜRECİNİ BAŞLATTIK'<br>Haliç'teki kirlilik tartışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Kurum, "Haliç´te kamuoyuna yansıyan görüntüler hepimizin içini sızlattı. Bu noktada ömrünü, günlerini, aylarını, yıllarını veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye´nin içi sızladı. Bilim adamlarımızla birlikte Haliç´in kirlenmesine ilişkin bir tespit sürecini başlattık. Tespitin bitmesine müteakip kirliliğin kaynağını görmemiz gerekiyor. Haliç´i Silahtarağa önlerinde birleştiren Alibeyköy ve Kağıthane Cendere Deresi ve bu derelerden gelen sularla birlikte Haliç´i temiz tutuyoruz. Haliç´teki dip çamurun ana kaynağı bu iki dereden gelen birikintiler. Bu birikintilerden dolayı tespitlerimizi üniversitelerimizle birlikte yapacağız. Bu çerçevede mevcut durumun tabanında ne olduğunun tespitini yapmaya müteakip gerekli süreci başlatacağız. Burada sorumluluk büyükşehir belediyemizde. Büyükşehir belediyemiz de bizim çıkaracağımız rapor neticesinde çalışmasını yapmak durumundadır" ifadelerinde bulundu.<br>'HALİÇ´İ DE RİVA´YI DA KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ'<br>Haliç ve Riva'yı kaderlerine terk etmeyeceklerini kaydeden Bakan Kurum, "Bu sürece ilişkin bakanlığımızdan da bir talebi olması durumunda her türlü desteği kendisine vermeye hazırız. Yapılmaması durumunda da bakanlık olarak her türlü süreci projeyi yürüteceğimizi de Haliç´i bu haliyle bırakmamız gerektiğini de bildirmek isterim. Bütün çevre yatırımlarını kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Çevre yatırımları süreklilik arz eden yatırımlar. Çevre yatırımını yaptığınızda devamını getirmezseniz nüfusun artması, o bölgedeki yapılaşmanın artmasından dolayı belki de kapasite artışı, derede ıslah projesi, arıtma tesisinin ilavesi gerekiyor. İşte o yüzden Silahtarağa projesi önemli. Bu çerçevede çıkan rapor neticesinde harekete geçeceğiz. Belediyemizin de talebi olması halinde iş birliği süreci halinde yürüteceğiz. Haliç´i de Riva´yı da kaderine terk etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Şu ana kadar bir talep yok. Tespitlerimizi yapalım onun neticesinde harekete geçeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Muhammet KAÇAR-Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) -<br>2020-06-13 16:09:54<br>

