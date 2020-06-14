Elektrik direğinden düşen genç yaşam savaşı veriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize'nin İkizdere ilçesinde arıza onarımı için çıktığı 9 metre yüksekliğindeki elektrik direğinden yere düşerek yaralanan genç, yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, önceki gün ilçedeki Meşeköy'de meydana geldi. Arıza gidermek için elektrik direğine çıkan Çoruh EDAŞ ekibinden Murat Bayraklı (27), arızayı giderdikten sonra aşağıya inmek isterken ayağı kayarak yere çakıldı. Olayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine Bayraklı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayraklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.