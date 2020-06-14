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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Milan Skoda'nın ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği aşırtma şutta Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
14. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Muslera kaval kemiğinde oluşan kırık sebebiyle oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
42. dakikada Saracchi'nin Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çeldi. Ardından dönen topu takip eden Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
45+14. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun şutu auta gitti.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ivanildo Fernandes xx, Morozyuk xx, Melnjak xxx, Tunay xxx, Garmash xxx, Vetrih xxx, Samudio xxx, Skoda xxx
Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Abdullah, Oğulcan, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Galatasaray: Muslera xxx (Okan dk. 23 xx), Saracchi xx, Mariano xx, Ahmet xxx, Ryan Donk xxx, Seri xx, Lemina xx, Ömer xx, Onyekuru x, Feghouli xx, Falcao xx
Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Belhanda, Emre, Andone, Adem
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Melnjak (Çaykur Rizespor)

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