Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'dan

<br>Rumen futbolcu sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk ettiAytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) -Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.<br>Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, ambulansla götürüldüğü hastanede sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.<br>Mücadelenin 70'inci dakikasında ise bir diğer Sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.<br>Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-14 23:03:15<br>
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