Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'dan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Rumen futbolcu sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk ettiAytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) -Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.<br>Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, ambulansla götürüldüğü hastanede sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.<br>Mücadelenin 70'inci dakikasında ise bir diğer Sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.<br>Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-14 23:03:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.