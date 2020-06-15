ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

<br>Değerli abonelerimiz;<br>Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın ambulansla hastaneye kaldırılma görüntülerini DHA FEED 1 üzerinden yayınlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Rize <br>2020-06-14 23:13:31<br>
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