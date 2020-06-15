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Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-0

DHA

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Serkan Çimen (xxx) ÇAYKUR RİZEPSOR:  Tarık (xxx), Morozıuk (xxx), Talbi (xxx), Fernandes (xxx), Melnjak (xxx), Amedej (xxx)( Dk. 89 Burak) , Diomande (xx)( Dk. 80 Oğuz Kaan), Tunay (xxx)(Dk.68 Oğulcan xx) , Garmash (xx)( Dk. 68 Abdullah xx) , Samudio (xxx), Skoda (xxx) ( Dk. 89 Orhan) GALATASARAY: Muslera (x) (Dk. 15 Okan x), Marıano (x), Donk (x), Ahmet (x) (Dk. 46 Andone (x) (Dk. 72 Belhanda x), Marcelo (x), Lemına (x),  Seri (x), Ömer (x) (Dk. 46 Emre x), Feghouli (x), Onyekuru (x)(...

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-0

<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi<br>HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Serkan Çimen (xxx)<br>ÇAYKUR RİZEPSOR:  Tarık (xxx), Morozıuk (xxx), Talbi (xxx), Fernandes (xxx), Melnjak (xxx), Amedej (xxx)( Dk. 89 Burak) , Diomande (xx)( Dk. 80 Oğuz Kaan), Tunay (xxx)(Dk.68 Oğulcan xx) , Garmash (xx)( Dk. 68 Abdullah xx) , Samudio (xxx), Skoda (xxx) ( Dk. 89 Orhan)<br>GALATASARAY: Muslera (x) (Dk. 15 Okan x), Marıano (x), Donk (x), Ahmet (x) (Dk. 46 Andone (x) (Dk. 72 Belhanda x), Marcelo (x), Lemına (x),  Seri (x), Ömer (x) (Dk. 46 Emre x), Feghouli (x), Onyekuru (x)( Dk. 78 Adem x),  Falcao (x) <br>GOLLER: Dk. 42 Skoda (penaltı), Dk. 53 Tunay (Çaykur Rizespor)<br>SARI KART: Melnjak, Samudio, Amedej, Burak (Çaykur Rizepsor), Donk, (Galatasaray)<br>KIRMIZI KART: Dk. 90 Adem Büyük (Galatasaray)Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.<br>MUSLERA 6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK<br>Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek tribünden sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.<br>Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.<br>GALATASARAY'A BİR ŞOK DA FLORİN ANDONE'DAN<br>Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.<br>Mücadelenin 70'inci dakikasında Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.<br>Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.<br>MAÇTAN DAKİKALAR<br>3'üncü dakikada Amedej Vetrih'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı.<br>15'inci dakikada ceza sahasında Skoda'nun şutunda topu kaleci Muslera çıkardı. Bu pozisyonda Skoda ile çarpışan Muslera sakatlandı. Tecrübeli kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muslera'nın yerine kaleye Okan geçti. <br>35'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Ömer'in ceza alanına gönderdiği topta Talbi kafayla topu uzaklaştırdı.<br>42'nci dakikada Marcelo Saracchi'nin ceza alanı içerisinde Samudio'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Skoda'nın şutunu kaleci Okan çıkardı. Dönen topa tekrar hareketlenen Skoda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.<br>45'inci dakikada ceza sahası dışından Lemina'nın kullandığı serbest vuruşta topu Donk'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.<br>45+3'de Seri'nin ceza sahası dışından şutunda top kalenin üzerinden auta çıktı.<br>45+14'de Falcao'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği şutta top üstten farklı şekilde auta çıktı.<br>53'üncü Samudio'nun indirdiği topu Melnjak kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topu takip eden Tunay'ın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 2-0.<br>55'inci dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda topu kaleci Tarık son anda kornere çeldi.<br>61'inci dakikada Seri'nin ortasında ceza sahasında yükselen Andone'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.<br>76'ncı dakikada Feghouli'ın pasıyla topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top savunmadan geri geldi.<br>80'inci dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten az farkla auta çıktı.<br>90'ıncı dakikada hakeme itiraz eden Adem ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.  <br>90+3'üncü dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ortaladığı topu Lemina kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Tarık iki hamlede topa hakim oldu.<br>90+7'nci dakikada Emre'nin şutunda kaleci Tarık topu çıkarmayı başladı.  <br>Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-14 23:26:03<br>

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