Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza alanında topla buluşan Melnjak'ın sol kanattan içeri gönderdiği pasta Lemina'dan seken topa Tunay Torun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 20

55. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Onyekuru'nun, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta Tarık Çetin son anda topu çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Seri'nin ceza sahasına ortasında Lemina'nın kafa vuruşunda Tarık Çetin iki hamlede topa hakim oldu.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ivanildo Fernandes xx, Morozyuk xx, Melnjak xxx, Tunay xxx (Oğulcan dk. 67 xxx), Garmash xx (Abdullah dk. 67 xx), Vetrih xxx, Samudio xxx, Skoda xxx

Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xxx (Okan dk. 23 xxx), Saracchi xx, Mariano xx, Ahmet xx (Andone (dk. 46 x, Belhanda dk. 71 x), Ryan Donk xxx, Seri xx, Lemina xx, Ömer xx (Emre dk. 46 xx), Onyekuru x (Adem dk. 76 ?), Feghouli xx, Falcao x

Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Skoda (dk. 42), Tunay (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Melnjak, Samudio, Burak (Çaykur Rizespor), Donk (Galatasaray)

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