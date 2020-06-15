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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mariano: Önümüzde 7 maç daha var

DHA

Mariano: Önümüzde 7 maç daha var

<br>RİZE (DHA) Galatasaray forması ile 100'üncü resmi maçına çıkan Brezilyalı bek oyuncusu Mariano Ferreira, önlerinde 7 maç daha olduğunu söyledi.<br>Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.<br>Önemli bir kayıp olduğunu söyleyen Mariano, şöyle konuştu: "Muslera´nın sakatlığı, onun ardından Andone´nin sakatlığı hem psikolojik olarak hem de oyun anlamında bizi etkiledi. Umarım ikisinin de çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza dönerler. Önemli bir kayıp oldu bizim için. Zor bir maç olacağını, Rize deplasmanının zor geçeceğini biliyorduk. Önümüzde 7 maç daha var. Bu 7 maçın bize neler getireceğini kimse bilemez. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. Umarım bizi mutlu sona ulaştırır bu 7 maç."DHA-Spor Türkiye-Rize <br>2020-06-15 00:16:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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