Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın 33 yıllık serisine son verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın 33 yıllık serisine son verdi

DHA

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar son olarak 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği müsabakada Çaykur Rizespor ağlarını havalandıramamıştı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray galibiyetiyle 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. Ligde, Galatasaray'dan önce son olarak 18'inci haftada Gençlerbirliği'ni mağlup...

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın 33 yıllık serisine son verdi

<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar son olarak 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği müsabakada Çaykur Rizespor ağlarını havalandıramamıştı.<br>Çaykur Rizespor, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray galibiyetiyle 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. Ligde, Galatasaray'dan önce son olarak 18'inci haftada Gençlerbirliği'ni mağlup eden yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek haftayı tehlike bölgesinin üzerinde, 14'üncü sırada tamamladı.<br>KARAMAN'IN İLK GALİBİYETİ<br>Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı ile birlikte takımının başındaki ilk galibiyetine ulaştı. İsmail Kartal'ın 24'üncü haftada oynanan Trabzonspor maçının ardından görevinden ayrılması ile teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman getirilmişti. Karaman yönetiminde Galatasaray karşılaşmasından önce 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Ankaragücü ve Göztepe'ye ise mağlup olmuştu.<br>6 MAÇ SONRA GALİBİYET<br>Galatasaray'ı 2-0 ile geçen Çaykur Rizespor, rakibi karşısında 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı. Rizespor, Galatasaray karşısında bu maçtan önceki son galibiyetini 4-3'lük skorla 2015-2016 sezonunda Rize'de oynanan müsabakada kaydetmişti.<br>33 YILLIK SERİ SONA ERDİ<br>Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılıları mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol bulamadı. Sarı-kırmızılılar en son 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği maçta Çaykur Rizespor filelerini sarsmıştı.<br>SKODA 5 GOLE ULAŞTI<br>Diğre taraftan, Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çek forvet Milan Skoda, dünkü maçta fileleri havalandırarak gol sayısını 5'e yükseltti. 10 maçta 5 gole ulaşan Skoda, bu gollerin 4'ünü iç sahada oynanan müsabakalarda kaydetti. Çaykur Rizespor'un ikinci golünü kaydeden Tunay Torun ise yeşil-mavili forma altında ilk gol sevincini yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Aytekin KALENDER<br>2020-06-15 16:48:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Mariano: Önümüzde 7 maç daha var
YEREL HABERLER Mariano: Önümüzde 7 maç daha var
Fatih Terim: "3 puan ve 4 oyuncu kaybederek gidiyoruz" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Muslera'nın sakatlığı takımı etkiledi"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "3 puan ve 4 oyuncu kaybederek ...
Ünal Karaman: “Bu galibiyet bizim için bir başlangıç”
YEREL HABERLER Ünal Karaman: “Bu galibiyet bizim için bir başlangıç”
Fatih Terim: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
YEREL HABERLER Fatih Terim: Kural oynat diyor da nereye kadar, ...
Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-0
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç ...
ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
YEREL HABERLER ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'dan
YEREL HABERLER Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'dan
Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Rizespor'dan 'Muslera' paylaşımı
YEREL HABERLER Rizespor'dan 'Muslera' paylaşımı
Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi
YEREL HABERLER Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk ...
Muslera'da 2 kırık tespit edildi
YEREL HABERLER Muslera'da 2 kırık tespit edildi
Galatasaray'da Muslera şoku ( EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Galatasaray'da Muslera şoku ( EK FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray'da Muslera şoku (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Galatasaray'da Muslera şoku (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray'da Muslera şoku
YEREL HABERLER Galatasaray'da Muslera şoku
Çaykur Rizespor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray'da şok! Muslera hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Galatasaray'da şok! Muslera hastaneye kaldırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X