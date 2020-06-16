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Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza

DHA

Mehmet Can PEÇE-Doğancan İLEK/RİZE,(DHA)RİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, son 1 ayda kurallara uymayan 135 kişiye para cezası uygulandı. Rize´de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Mayıs'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Güvenlik güçlerinin zaman zaman dronla gerçekleştirdiği denetimlerde de Rizeliler uyarıldı. Yasağın sürdüğü kentte, maskesiz sokağa çıkan ve yasaklara uymayan 135 kişiye güvenlik güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Hava sıcaklıkların artması ile bazı kişilerin,...

Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza

<br>Mehmet Can PEÇE-Doğancan İLEK/RİZE,(DHA)RİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, son 1 ayda kurallara uymayan 135 kişiye para cezası uygulandı.<br>Rize´de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Mayıs'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Güvenlik güçlerinin zaman zaman dronla gerçekleştirdiği denetimlerde de Rizeliler uyarıldı. Yasağın sürdüğü kentte, maskesiz sokağa çıkan ve yasaklara uymayan 135 kişiye güvenlik güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Hava sıcaklıkların artması ile bazı kişilerin, maskesini çenesinin altında, cebinde veya kollarında taşımaya başladığı görüldü. Ekipler denetimlerini sürdürürken, maskenin sağlık otoriterince açıklandığı şekilde takılması için uyarılarda bulunuyor.<br>`SICAKTAN BUNALDIM´<br>Maskesini ağzına takmak yerine cebinde taşıyan Fuat Güçlü, "Yasak geldi iyi oldu. Maskem elimde idi. Güneşli havada insanı çok bunaltıyor. Ama elimden geldikçe dikkatli olmaya çalışıyorum. Bunaldığım sıralar hava almak adına çıkarıyorum sonra yeniden takıyorum. Maskeyi takmak lazım" diye konuştu.<br>'ÇOK DOĞRU BİR KARAR´<br>Kararı yerinde bulan kent sakini Miraç Çap da "Çok yerinde bir karar. Salgının henüz bitmemiş olması ve riskin hala devam ettiğini unutmamalıyız. Kendimizi korumalıyız. Öyle bir dönemdeyiz ki hala virüsten kurtulmadık. Çay tarımı nedeniyle kentin nüfusu artmışken dikkatli olmalıyız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE<br>2020-06-16 16:13:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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