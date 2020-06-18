Karadenizli sanatçılar, kan bağışı için türkü besteledi, klip çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadenizli sanatçılar, kan bağışı için türkü besteledi, klip çekti

DHA

Karadenizli sanatçılar, kan bağışı için türkü besteledi, klip çekti

<br>Aytekin KALENDER/ RİZE, (DHA)KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte kan stoklarının azalması nedeniyle Karadenizli sanatçılar kan ve ilk bağışına destek olmak için türkü besteleyip, klip çekti. <br>Rizeli sanatçı Sinan Başoğlu´nun gerçekleştirdiği projede Karadenizli sanatçılar Recebim, Onay Şahin, Şeref Akkün, Mehmet Akyıldız ve Sinan Başoğlu, İbrahim Erbaş´ın yazdığı 'Kızılay iş başında' türküsünü seslendirdi. Türküye ise yönetmenliğini Cevdet Gümüş, aranjerliğini ise Yakup Kadri Yılmaz'ın yaptığı klip çekildi. <br>İnsanların kan ve ilik bağışında bulunmaları için böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirten organizatör ve sanatçı Sinan Başoğlu, "Birçok işte olduğu gibi Karadeniz'imizden böyle bir çalışma çıktığı için gururluyum. Çünkü bu eser göz bebeğimiz Türk Kızılay'ına yapılmış bu bağlamdaki ilk eserdir. Umarım bu ve benzeri desteklerin devamı gelir ve bu sayede kan ve ilik bağışları ileri dereceye ulaşır. Amacımız içinde bulunduğumuz şu günlerde duyarlı olup kan bekleyen ve lösemi hastası olan bütün kardeşlerimize bir nebzede olsa dokunabilmektir. Bu doğrultuda hepinizi kan ve ilik bağışına davet ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim bu eser kendi bütçemiz ile yapılmış olup hiçbir kurum ve kuruluştan ücret alınmamıştır. Klibin gelirleri Eyüp Sultan Türk Kızılay Şubesi´ne bağışlanacaktır" dedi. <br>'ESERİN GELİRLERİ TÜRK KIZILAY´INA'<br>Eserin ilk kıtasını geçen yıl lösemiden kaybettiği kuzeni için yaptığını ifade eden Başoğlu, "Kuzenim için çok ilik arandık. İlik en sonunda Almanya'da bulundu ama maalesef geç kalındı ve hastamızı kurtaramadık. Bu eseri yapmamdaki en büyük etkenlerden biri bu yaşadığım olaydır. İnsanlar bu yüzden ölmesin istedim ve bu eseri söz yazarı bestekar İbrahim Erbaş ile tamamladık. Tamamen yaşanan halen çevremizde yaşanmaya devam eden bir yara olduğu için insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Eseri tamamladıktan sonra sanatçı dostlarımızdan rica ettik sağ olsunlar hepsi koşarak geldi. Yürekten duygularını katarak eseri okudular" diye konuştu.<br>Türkünün bir bölümünün sözleri şöyle:<br>İlik verin kan verin <br>Bebeklere can verin <br>Akan göz yaşlarını <br>Dindirin annelerin Canlar kan telaşında <br>Yaşama savaşında <br>Türkiye'nin gururu <br>Kızılay iş başında Lösemi büyük bir dert <br>Dermansız değil elbet<br>Duyarsızlık diz boyu <br>Merhamet et merhamet Canlar kan telaşında <br>Yaşama savaşında <br>Türkiye'nin gururu <br>Kızılay iş başında DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-18 18:15:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi
YEREL HABERLER Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu
YEREL HABERLER Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya ...
Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza
YEREL HABERLER Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza
Rizeli maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor 1 aydır maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Rize'de bugüne kadar sadece 135 kişiye idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Rizeli maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor 1 aydır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X