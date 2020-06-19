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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunay Torun: Bizim için 7 final kaldı

DHA

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - Çaykur Rizesporlu Tunay Torun, kalan 7 haftada final niteliğinde maçlara çıkacaklarını söyledi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antremanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Tunay Torun açıklamalarda bulundu. Sakatlık geçiren Fernando Muslera ve Florin Andone için 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Tunay, "Ünal hoca, pandemi nedeniyle verilen ara dönemde bizleri çok iyi hazırladı. Son iki haftada da Galatasaray maçına yoğunlaştık ve çok iyi hazırlandık. Bunun sonucunu sahada çok iyi bir şekilde gösterdiğimizi söyleyebilirim" dedi. Tunay, Süper Lig'de kalan haftalar...

Tunay Torun: Bizim için 7 final kaldı

<br>Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - Çaykur Rizesporlu Tunay Torun, kalan 7 haftada final niteliğinde maçlara çıkacaklarını söyledi.<br>Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antremanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Tunay Torun açıklamalarda bulundu. Sakatlık geçiren Fernando Muslera ve Florin Andone için 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Tunay, "Ünal hoca, pandemi nedeniyle verilen ara dönemde bizleri çok iyi hazırladı. Son iki haftada da Galatasaray maçına yoğunlaştık ve çok iyi hazırlandık. Bunun sonucunu sahada çok iyi bir şekilde gösterdiğimizi söyleyebilirim" dedi.<br>Tunay, Süper Lig'de kalan haftalar için, "Bizim için 7 tane final kaldı. Maç maç düşünerek odaklanıyoruz. Antalya'dan da 3 puanla çıkmayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.<br>Yaşadığı sakatlıklardan dolayı son dönemlerde uzun süre sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Tunay, "Son dönemlerde kariyerimde bazı olumsuzluklar yaşadım ama ben hiç pes etmeden çalıştım. Buraya gelmekle çok iyi bir tercih yaptığıma inanıyorum. Takım arkadaşlığı ve teknik ekiple uyum konusunda çok iyiyiz. Bu durum benim için de çok avantajlı. Burada yeniden futbolu sevmeye başladım" diye konuştu.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Tunay'ın açıklamaları<br>DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-19 12:21:47<br>

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