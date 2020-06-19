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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil beton mikseri ile çarpıştı : 1 yaralı

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil beton mikseri ile çarpıştı : 1 yaralı

Rize’nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Köyü Muhtarı Mensur Şanda’nın (67) kullandığı 53 ABC 421 plakalı otomobil, Rize’den İkizdere’ye gelirken ıslak yolda kayarak Orhan Çakmak'ın (50) kullandığı 53 AAF 497 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada muhtar Mensur Şanda ağır yaralandı. Şanda, sağlık ekipleri ve İDAK ekibinin uzun süren bir çalışmasıyla hurdaya dönen sıkıştığı aracının içinden çıkarılarak ambülansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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