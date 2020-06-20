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Yaylada tek başına yaşıyor

DHA

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- İSTANBUL'da fırın işleten Murat Aşar (56), memleketi Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda gözden uzakta ıssız bir alanda tek katlı ahşap ev inşa etti. Yılın 6 ayını geçirdiği yaylada tek başına doğal bir yaşam süren Aşar, tavuk besleyip, alabalık yetiştiriyor, ürettiği organik ürünlerle besleniyor. Aşar'ın ziyaretçileri arasında 'Akşam Güneşi' adını verdiği bir de tilki yer alıyor. İstanbul'da fırın işleten Murat Aşar, şehrin gürültülü ortamından uzak kalmak için memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2050 metre...

Yaylada tek başına yaşıyor

<br>Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- İSTANBUL'da fırın işleten Murat Aşar (56), memleketi Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda gözden uzakta ıssız bir alanda tek katlı ahşap ev inşa etti. Yılın 6 ayını geçirdiği yaylada tek başına doğal bir yaşam süren Aşar, tavuk besleyip, alabalık yetiştiriyor, ürettiği organik ürünlerle besleniyor. Aşar'ın ziyaretçileri arasında 'Akşam Güneşi' adını verdiği bir de tilki yer alıyor.<br>İstanbul'da fırın işleten Murat Aşar, şehrin gürültülü ortamından uzak kalmak için memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2050 metre yükseklikteki Cimil Yaylası'nda tek katlı ahşap ev inşa etti. Gözden uzakta ıssız bir alandaki evinin çevresinde alabalık yetiştiren, tavuk besleyen ve ürettiği domates, biber, salatalık, çilek ve bal gibi organik ürünlerle beslenen Aşar, yılın 6 ayını geçirdiği yaylada tek başına doğal bir yaşam sürüyor. Aşar, evine borularla getirdiği suyla dönen çark sistemi sayesinde kendi elektriğini de üretiyor. Akraba ve arkadaşlarının ziyaret ettiği Aşar, evinin etrafına gelen tilkiyi de eliyle besliyor. Aşar, akşam saatlerinde gelen tilkiye 'Akşam Güneşi' adını verdi.<br>'BURADA MUTLUYUM'<br>Yaz aylarını yayladaki evinde geçirdiğini anlatan Murat Aşar, "Kışın İstanbul'da yazın ise Cimil Yaylası'nda yaşıyorum. Burada mutluyum. Tek başımayım belki, ama gelen gidenler oluyor. Burada zamanım bağ bahçe işleri, tavuklar, arılar ve balıklarımla ilgilenerek geçiyor. Yediklerimin hepsi doğal. Tavuk yumurtalarımız tam organik. Tavuklarımız burada otlanarak besleniyor. Balıklarımız doğal su ile havuzda yaşıyorlar. Arılarımız etraftaki bin bir çeşit çiçekle bal yapıyor. Bahçemde marul, soğan, çilek, domates, salatalık gibi ihtiyaçlarımı yetiştiriyorum" dedi.<br>'DOĞAL BİR YAŞAMIM VAR'<br>Kendi elektriğini kendisinin ürettiğini anlatan Aşar, "Burası biraz yerleşim alanına uzak olduğu için bu tip hizmetler buraya gelemedi. Olsun ben doğallıktan yanayım. Buna da bir çözüm buldum. Buralara gezmeye gelenler oluyor. Onlarla sohbet ediyorum. İnsanlar doğayı seviyor, fakat şehirlerden kopamıyor. Bense burada mutluyum. Doğamız, suyumuz süper. Yazın ortasında bir anda dolu yağabiliyor. Çok farklı, harika bir yerde yaşıyorum. Virüsten uzak doğal bir yaşam sürüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Aytekin KALENDER<br>2020-06-20 08:22:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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