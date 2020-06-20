Rize'de, 183 yıllık konak paylaşılamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de, 183 yıllık konak paylaşılamıyor

DHA

Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dede yadigarı, kültür varlığı tescilli 183 yıllık konak, varisçileri karşı karşıya getirdi. 1837 yılında Hüseyin Efendi´nin yaptırdığı konak, 4 oğlundan biri olan Mehmet Ofluoğlu'nun torunları tarafından 21 yıl önce tapu kadastroya, dedeleri adına kaydettirildi. Ancak Hüseyin Efendi'nin diğer oğlu Mustafa Ofluoğlu´nun torunu Güngör Oflu, konakta kendi haklarının da bulunduğu iddiasıyla tapu iptal davası açtı. Ardından da halen 120 varisi olan konağa yerleşip, demir kapı taktırdı. Diğer varislerin giremediği...

Rize'de, 183 yıllık konak paylaşılamıyor

<br>Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dede yadigarı, kültür varlığı tescilli 183 yıllık konak, varisçileri karşı karşıya getirdi. 1837 yılında Hüseyin Efendi´nin yaptırdığı konak, 4 oğlundan biri olan Mehmet Ofluoğlu'nun torunları tarafından 21 yıl önce tapu kadastroya, dedeleri adına kaydettirildi.<br>Ancak Hüseyin Efendi'nin diğer oğlu Mustafa Ofluoğlu´nun torunu Güngör Oflu, konakta kendi haklarının da bulunduğu iddiasıyla tapu iptal davası açtı. Ardından da halen 120 varisi olan konağa yerleşip, demir kapı taktırdı. Diğer varislerin giremediği konakla ilgili son sözü, Yargıtay söyleyecek.<br>Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Çamlıca Mahallesi´ndeki, kültür varlığı tescilli konak,1837 yılında Hüseyin Efendi tarafından yaptırıldı. Ölümüyle birlikte 4 oğluna kalan konak bir süre sonra 2 kardeşin haklarını devretmesiyle Mustafa ve Mehmet Ofluoğlu´na geçti. 2 kardeşin ölümüyle de konağın varisleri, torunlar oldu. 1999 yılında ise bölgede yapılan tapu kadastro çalışması sırasında, konağın tapusu, Mehmet Ofluoğlu´nun torunları tarafından dedeleri adına tescillendirildi.<br>2002 yılında, Mustafa Ofluoğlu´nun torunları Güngör Oflu ve kardeşi Süleyman Gürkan Oflu, konakta kendilerinin de hakkı bulunduğu gerekçesiyle tapu iptal davası açtı. Böylelikle de sayıları 120'yi bulan varisler arasında 'konak' kavgası başladı. Oflu kardeşlerin, yüzde 50 hissenin iadesini talep ettiği dava, 2014 yılında reddedildi. Güngör Oflu kararı, Yargıtay´a taşıdı.<br>KONAĞA YERLEŞTİ<br>Güngör Oflu, geçen yıl, tepkisini ortaya koymak için konak önüne kurduğu çadırda yaşadı. Konağın Osmanlı dönemindeki tapusunu da bularak, hissedar olduklarını belgeleyen Güngör Oflu, daha sonra da 17 varisten aldığı vekalet ile konağa girip, yerleşti.<br>Diğer varisler tarafından tehdit edildi iddiasıyla koruma kararı aldıran Oflu, konağa da güvenlik kameraları yerleştirdi. Kameralardan kapıların zorlandığını ve evine girildiğini gördüğünü öne süren Oflu, konağa demir kapı taktırdı. <br>'YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM'<br>Baba ocağına kavuşmak için bütün yasal haklarını kullanacağını belirten Güngör Oflu, "1999 yılında buraya tapu kadastro geldiğinde Mehmet Ofluoğlu torunları 'konağı bizim dedemiz yaptı´ diyerek üzerlerine geçirmişler. Bu konak Ofluoğlu sülalesine aittir. Onların iddia ettiği gibi dedeleri yaptırmadı, büyük dedemiz Hüseyin Efendi tarafından 1837 yılında yapıldı. Bu süreç içerisinde Osmanlı tapusunu da buldum, hissedar olduğumuzu da belgeledim. 2002 yılında yerel mahkemede tapu iptal davası açtık. Dava 2014 yılında reddedildi, davayı Yargıtay´a taşıdım. 17 kişiden aldığım onayla bu evde yaşıyorum, 2017 yılında da ikametimi bu eve aldım. Yargıtay´daki süreç bitmeden benim bilgim ve onayım olmadan hiçbiriyle aynı evde yaşayamayacağım. Çünkü can güvenliğim yok. Üç kere evin kapısını kırdılar. Suyumu, elektriğimi kesiyorlar. 67 kere bu kişilerle ilgili tedbir kararı alındı. Mecbur kaldım eve demir kapı taktırdım. Bu konak Ofluoğulu sülalesini aittir. Bu konakta herkesin hakkı var" dedi.<br>'EVİME GİREMEDİM'<br>Konağın varisçilerinden Bayram Yüce Kuluhan ise, "Bu konak dedeme kalmış. Tapular çıkınca Güngör Oflu bizi mahkemeye verdi, mahkemeyi kazandık. Yargıtay´a taşıdı. Ben bu konakta doğup büyüdüm, burada bir hafta düğünüm oldu. Bu kadınsa 50 yaşından sonra buraya geldi `Burası benim malım mülkümdür´ diyor. Ev bizim tapular da bizim. O'na `Mahkeme bitene kadar, rahat rahat oturalım, kanunun kestiği parmak acımaz´ dedik, evin anahtarını ona da verdik, neticede akrabamız. Biz Ankara'ya gidince bütün kilitleri değiştirdi. Benim için uzaklaştırma kararı aldırdı, evime giremedim. Çay toplamaya geldim, kapı kapı dolanıyorum" diye konuştu.<br>'EVDE GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYİ BEN YAPTIRDIM'<br>Halil Ofluoğlu da "Yıllardır buraya geldikleri yoktu, biz onu hiç görmedik ancak emekli olduktan sonra gelmeye başladı, bizde misafir olarak kaldı. Evi koruduğunu söylüyor, evin nesini koruyor? Evde gördüğünüz her şeyi ben yaptırdım" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE<br>2020-06-20 11:38:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada tek başına yaşıyor
YEREL HABERLER Yaylada tek başına yaşıyor
Otomobil beton mikseri ile çarpıştı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil beton mikseri ile çarpıştı : 1 yaralı
Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle 20 iş yerini su bastı
YEREL HABERLER Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle ...
İyidere´de sağanak; iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER İyidere´de sağanak; iş yerlerini su bastı
Tunay Torun: Bizim için 7 final kaldı
YEREL HABERLER Tunay Torun: Bizim için 7 final kaldı
Çay üreticileri bu kez gübreleme için çay bahçesine girdi Çay tarımında Korona virüs sürecinde ertelenen gübreleme işlemi 1. sürgün sonrası başladı
YEREL HABERLER Çay üreticileri bu kez gübreleme için çay bahçesine ...
Karadenizli sanatçılar, kan bağışı için türkü besteledi, klip çekti
YEREL HABERLER Karadenizli sanatçılar, kan bağışı için türkü ...
Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi
YEREL HABERLER Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu
YEREL HABERLER Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X