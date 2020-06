Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü (2)

<br>CEMAAT DE TAKDİR ETTİ<br>Rize'de, abdest alan yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren Komiser Yardımcısı Burak Yıldırım'ın davranışı, cemaatin de övgüsünü aldı.<br>Emniyet Genel Müdürlüğü'nce sosyal medyada paylaşılan görüntünün kayda alındığı Merkez Gülbahar Camisi'nin cemaatinden Ali İhsan Bilgin, "Görüntüleri izledim, çok duygulandım. Yaşlı olduğu için abdest almakta zorluk çekiyor tabii. Durumu gören bir polis memurumuz yardım ediyor. Çok güzel ve anlamlı bir sahne" dedi.<br>'ÇOK DUYGULANDIM'<br>Taksici Burhan Sözeri de "Videoyu izledim, çok duygulandım. Zaten yaşlı, yürümekte zorluk çeken biri. Namaz saatlerinde kendisini sürekli görüyoruz. Polisimizin bu şekilde, duyarlı hareketi, bizleri son derece memnun ediyor" diye konuştu.<br>O ANLARI ANLATTI<br>Yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren Komiser Yardımcısı Burak Yıldırım ise, "Ben vatandaşlık görevi olarak yardımcı oldum. Cemaatteki bir vatandaş tarafından kayıt altına alınmışız. Bir şekilde sosyal medyaya yansıdı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Arkadaşlarım aradı, 'Videodaki sen misin?' diye sordular. Ben de izleyince şaşırdım. Sosyal medyada, çok güzel cümlelerle anılmışım. Biz polis olurken yemin ediyoruz vatandaşımıza her koşulda yardımcı olmak için. Burada da onların yardıma ihtiyacı olduğu bir durum vardı. Ben de elimden geleni yaptım" diye konuştu.<br>Öte yandan, kimliği henüz bilinmeyen yaşlı adama, komiser yardımcısının çorap ve ayakkabılarını giydirdiği anlar, camiinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)-<br>2020-06-22 16:20:40<br>

