Rize'de iki otomobil çarpıştı: Baba-oğul öldü, 1 ağır yaralı

<br>Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, çarpan aracın sürücüsü ve oğlu yaşamını yitirdi, diğer aracın sürücüsü ağır yaralandı.<br>Kaza, saat 14.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Süleyman Düzgün (62) idaresindeki 61 KJ 786 otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, burada Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 06 DG 7238 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman ve yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Yusuf Sinan Akbulut da, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE<br>2020-06-22 16:44:28<br>

