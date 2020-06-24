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Çay üreticileri bu kez kendi çay bahçelerine değil şehir meydanındaki çay bahçesine girdiler Rize’de Çay Üreticileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri bakımsız olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki çayların budamasını yaparak güzel bir görünüme kavuşturdular

İHA

Rize'de Çay Üreticileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ÇAYÜDAD) üyeleri şehir meydanındaki çayların bakımını yaptılar.

Çay üreticileri bu kez kendi çay bahçelerine değil şehir meydanındaki çay bahçesine girdiler Rize’de Çay Üreticileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri bakımsız olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki çayların budamasını yaparak güzel bir görünüme kavuşturdular

Rize’de Çay Üreticileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ÇAYÜDAD) üyeleri şehir meydanındaki çayların bakımını yaptılar.
Rize’de Çay Üreticileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ÇAYÜDAD) geçtiğimiz günlerde özel sektör çay fabrikalarının yaş çay fiyatını ÇAYKUR’un açıkladığı fiyatın altına düşürmesi nedeniyle tepki amaçlı bir basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen basın açıklamasında çayların bakımsız haline üzülen üyeler, meydanda bulunan ve bakımsız olan çay bahçesine girerek güzel bir görünüme kavuşturdular, budamasını yaptılar.
Önce yabancı otları kopartılan bahçede daha sonra çıkartılan kalıplar aracılığıyla çay bitkisi aynı boyuta gelecek şekilde budama işlemi gerçekleştirildi. Budama işlemini ardından ise hazırlanan organik gübreler bitkinin altına serildi. Böylelikle Rize merkezde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki çay bahçesi kartpostallık görüntüler için hazırlandı.

"Belediye başkanından bakım yapmak için izin istedik"
Kendilerine yaptıkları basın açıklamasından sonra uğurlu geldiğini düşündükleri meydanda bulunan çay bahçesini düzenlemek için Rize Belediyesi’ne müracaatta bulunduklarını dile getiren ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi “Çay bedeli kilogram başına 2 lira 60 kuruşa düştüğü için buradan bir basın açıklaması yapmıştık, uğurlu geldi bize. Çay bedeli 3 liraya çıktı. O yüzden bu meydanın bizde ayrı bir yeri var, sahip çıkmamız gerek diye düşündük. Belediye başkanımız Rahmi Metin’e konuyu anlattık. 'Belediye başkanım biz dernek olarak buranın bakımını üstlenmek istiyoruz’ dedim. Organik materyaller kullanarak her şeyi bize ait olarak buranın bakımını yapmak istediğimizi söyledim, 'o da olabilir' dedi. Çayın bitmesini bekledik ve bugün buraya geldik. Buranın bakımını yapacağız, gübrelemesini ve budamasını yapacağız, inşallah temmuz ayının sonunda yeniden yeşerecek ve çay sezonu bittiğinde aralarına yeniden çay dikeceğiz” dedi.
Meydanda bulunan bahçenin Rize için güzel bir reklam olacağını sözlerine ekleyen Mavi “İnşallah buraya gelen fotoğraf çektirdiği zaman Rize’mize yakışır bir şekilde intiba uyandırmaya çalışacağız. Sembolikte olsa küçük bir bahçe ama buranın ne kadar güzel ve alımlı, sağlıklı görünmesi Rize çayını o kadar tanıtacak. Çünkü Rize’ye gelen yağmurlu günde de gelse, kışın da gelse bu çayı görecek” ifadelerini kullandı.
Dernek üyesi Ali Yavaş ise Rize’de devam eden ‘Millet Bahçeleri’ projelerinde çay bahçelerine yer verilmesini isteyerek “Rize’nin olmazsa olmazı, can damarı, ekonomisi çaydır. Biz her şeyimizi çaya borçluyuz. Çok şükür bereketli bir kampanya, güzel bir kampanya geçirdik. Ülke genelinde Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Bahçesi projelerinde belediye başkanlarımızdan istiyoruz ki ‘Bu bahçelerde çay bitkisine yer verin’. Yerel yöneticilerimizden bunu istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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