Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de, 2 günde maske takmayan 99 kişiye 89 bin 100 TL ceza kesildi.<br>Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Rize'de de, ekipler kontrol ve denetimlerini sürüdürüp, kurala uymayanlara da cezai işlem uyguluyor. 900 TL cezası olan sokağa çıkma yasağına uymayarak 2223 Haziran tarihlerinde sokağa maskesiz çıkan 99 kişi hakkında işlem yapıldı. 22 Haziran´da 40, 23 Haziran´da ise 59 kişiye toplam 89 bin 100 TL ceza kesildi. Vatandaşlar sıcak havalar nedeniyle maske takmakta zorluk çektiklerini belirtirken ekipler, denetimlerini sürdürerek maskenin sağlık otoritelerince açıklandığı şekilde takılması hususunda uyarılarda bulunuyor.DHA-Sağlık Türkiye-Rize ArzU ERBAŞ<br>2020-06-24 17:12:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.