Ormanda 'lazvivor' parkurunda adrenalin

<br>Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE (DHA)RİZE´de, bir grup genç, 'Survivor' yarışmasının Karadeniz versiyonunu düzenledi. Parkur oluşturan gençler, otomobil lastiklerinin içinden atlıyor, birincilik için engelleri aşmaya çalışıyor. Düşe kalka parkurda kıyasıya yarışan gençler, kentin tarihi ve turistik yerlerinde gezi ödülü kazanıyor.<br>Merkeze bağlı Muradiye beldesinde bir araya gelen gençler, beldenin eski adı 'Uruspa'yı kullanarak 'Uruspasurvivor' adını verdikleri yarışmalar düzenliyor. Beldenin değişik yerlerinde parkular oluşturan gençler, otomobil lastiklerinin içinden atlıyor, birincilik için engelleri aşmaya çalışıyor. Düşe kalka parkurda kıyasıya yarışan gençler, 'Survivor'a taş çıkarıyor. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı´nın da lojistik destek verdiği yarışmada dereceye girenler, kentin tarihi ve turistik yerlerinde gezi ödülü kazanıyor. Gençlerin kayda aldığı Karadeniz üsulü survivor görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor. <br>'ÇOK İLGİ ÇEKTİ'<br>Yarışmacı Murathan Sarımehmet arkadaşları ile mangal yapmak için geldikleri dere kenarında doğayı izlerken yarışma fikrinin doğduğunu belirterek, "Doğanın bize sunduğu bu güzellikleri izlerken bir iki video çektim, sosyal medyaya attım. Çok ilgi çekti 'devamı ne zaman gelecek´ diye sordular. Sonrasında biz arkadaşlarımızla beraber hem doğanın güzelliklerini göstermek hem eğlenmek için bu yarışmaları yapmaya başladık. Parkurlar kuruyoruz, yarışıyoruz, eleme etaplarımız oluyor. İmkanlarımız kısıtlı. Bu noktada Muradiye belde halkından büyük destek görüyoruz. Sıkıştığımız noktada belediye başkanımız yardımcı oluyor ve yarışma parkurlarını kuruyoruz. Bir yandan da beldemizi tanıtmak için parkurları her bölümde başka başka yerlerde yapıyoruz. Bu koronavirüs sürecinde bizi eğlendiren güzel bir etkinlik oluyor, moral buluyoruz" dedi.<br>'HEM EĞLENİYORUZ HEMDE BELDEMİZİ TANITIYORUZ'<br>Yarışmacı Ethem Sakal da "İstanbul'da yaşıyordum, koronavirüsten kaçarak Rize'ye geldim. Burada hem insanları eğlendirelim hem de gençlerin bir aktivitesi olsun diyerek bu yarışmayı başlattık. İlk başlarda kendi aramızda eğlenip sosyal medyaya atıyorduk videoları. Videolar izlendikçe `devamı ne zaman gelecek `diye sorulunca biz de yarışmanın ve etkinliğin boyutlarını büyüttük. Parkuru kurmak zor ve zahmetli oluyor. Muradiye beldemizin en güzel yerlerini göstermek için önce yer tespiti yapıyoruz. Sonra parkur için gerekli malzemeleri belde halkından toparlıyoruz, yarışma parkurunu kurduktan sonra da yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Eleme günlerimiz var. Çok eğlendiğimiz hem de beldemizi tanıttığımız bir etkinliği gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. <br>Acun Ilıcalı'ya da seslenen gençler, gerçek Survivor'da yarışmak istediklerini duyurdu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-06-25 11:57:46<br>

