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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır ayarlı

İHA

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Rize’de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır ayarlı

Rize’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza merkeze bağlı Eminettin Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemalettin Gündüz yönetimindeki 34 BY 6003 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir anda yol kenarında bulunan demir direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Gündüz olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı aracın içerisinden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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