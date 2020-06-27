Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı

<br>Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN (RİZE), (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bulunan Dereağzı Tabit Parkı, yapılan çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. <br>Ardeşen ilçesine 19 kilometre mesafedeki Tunca beldesinde yer alan Dereağzı Tabiat Parkı'ndaki çevre düzenlemesi tamamlandı. Orman içinde şelaleleri, dereleri, piknik alanları, yürüyüş parkurları ve bitki örtüsü ile doğa tatilini tercih edenlerin akınına uğrayan park, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Park, yaz döneminde hizmet verecek. <br>Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, Dereağzı mevkisinin gizli cennet olduğunu belirterek, alanı turizme kazandırmak istediklerini söyledi. Aytemiz, "Muhteşem bir doğanın içinde, tarihi dokuyla kaplı bu bölgede doğayla uyumlu tesisler yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Tarihi kemer köprüler, su değirmeni, gürül gürül akan derenin sesi, gür ormanlarla kaplı yemyeşil doğa. Huzur için aranan bir yer olacak. Buraya gelenler gizli bir cennetin parçası olacak, dinlenecek, huzur bulacak buradan öyle ayrılacak. Bu tesisi yaylalarımızla birleştirerek turistlerin beldemize olan ilgisini artıracağız" dedi.<br>Tabiat parkına ziyarete gelen Çiğdem Gül de, "Büyüleyici bir güzelliği var, bol oksijenle muhteşem doğayla keyifli bir gün geçirdik" dedi.<br>Ayşe Aytemiz ise "Huzur bulduğumuz saklı bir cennet, bu cenneti herkes görsün" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-06-27 10:27:05<br>

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