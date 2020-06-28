Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti Rizeli gençlerin Survivor'ı herkesi güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti Rizeli gençlerin Survivor'ı herkesi güldürdü

İHA

Rize'de bir grup gencin çektiği Survivor parodisi 'Uruspavivor' gerçeğini aratmıyor.

Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti Rizeli gençlerin Survivor'ı herkesi güldürdü

Rize’de bir grup gencin çektiği Survivor parodisi 'Uruspavivor' gerçeğini aratmıyor.
Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde yaşayan bir grup genç, dere kenarında vakit geçirdikleri sırada can sıkıntısından bir video çekti. Survivor’ı konu alan videoyu sosyal medyada paylaşan gençler bir anda izlenme rekorları kırdı. İzlenme sayısından güç alan gençler bu kez organize oldu, parkurunu kurdu ve Rizeli usulü bir Survivor çekti. Gençler ismini ise yaşadıkları Muradiye Beldesi’nin eski ismi olan Uruspa’dan esinlenerek Uruspavivor koydu. İlk etapta videoda yer alacak kimseyi bulamayan gençler, zor şartlarda çektikleri bölümün yayınlanmasıyla bir anda ilgi odağı oldu. İlk bölümün sonunda başkaları da videoya dahil olmak istese de gençler yola çıktığı ekipten vazgeçmeyerek çektikleri parodinin 3. bölümünü ‘Uruspavivor’ ismi altında paylaştı.

Yarışmadaki grupların isimleri dikkat çekiyor
Senaryosunu Ethem Sakal’ın, kurgusunu ise Murathan Sarımehmet isimli gencin üstlendiği Uruspavivor’da belde gençlerinden 11 kişi rol aldı. 'Mısır koçanı' anlamına gelen 'Kutinibaşlar' ve 'orak' olarak bilinen 'Tahrabaşlar' olarak iki gruba ayrılan grupta bir de sunucu yer alıyor. Gençlerin Rize ağzı ile konuşması ve hazırlanan replikleri herkesi gülmekten kırıp geçiriyor.
Parodi dizisinin fikir babası olan Murathan Sarımehmet mangal için geldikleri bölgeden böyle bir proje çıktığını dile getirerek, “Arkadaşlarla buraya geldik, dedik ki ‘mangal edelim’, zaten doğa da güzel. Ethem’e dedim ki 'zaten şortlayız, gel de bir Survivor parodisi yapalım.' Biz bunu yaptık, montajladık, attık internete bir anda insanlar bunun devamı gelsin dedi. Devamı gelsin, biz burada başladık bunun çekimlerine. Sağ olsun belediye başkanı ve muhtarımız bize hemen desteklerini sundular” ifadelerini kullandı.

"İlk bölümden sonra olumlu tepkiler aldık"
Uruspavivor’ın hem senaryo yazarı hem de oyuncularından olan Ethem Sakal ise, internette yayınladıkları parodilerin keyifle izlendiğini ve ilk bölümden sonra aralarına katılmak isteyen birçok insan olduğunu dile getirdi. Sakal “Ana fikir Murathan’dan çıktı. Bana dedi ki ‘Sen bunun senaryosunu yazar mısın?’ Ben de yazdım 1 bölüm çektik. 1 bölümden sonra olumlu tepkiler aldık. Tepkileri aldıktan sonra biz daha da şevkle çalışmaya başladık. İlk zamanlar oyuncu bulamıyorduk ama sonra daha fazla arkadaş bize katılmak istedi. Senaryo ve kurgu belli olduğu için bu şekilde devam etmek zorunda kaldık” dedi.

"Survivor'a başvurduk bizi almadılar biz de kendimiz çektik"
Yıllarca Survivor’a başvuru yaptıklarını ama bir türlü seçilmediklerini ifade eden Sakal, “Biz yıllarca Survivor’a başvuru yaptık. Bizi almadılar. Biz de kendi Survivor’umuzu kendimiz kuralım dedik. Buradan Acun’a sesleniyorum. Bizi al seneye reyting rekorlarını kır. Rizelinin olmadığı program; program değildir. Buralar karışacak dedim, hakikaten buralar karıştı” şeklinde konuştu.
Pandemi sürecinde başlattıkları projenin hayata geçmesiyle çok olumlu tepkiler aldıklarını sözlerine ekleyen Sakal, “Halkımızdan aldığımız tepkiler çok hoşumuza gidiyor. Bu durum bizi daha da şevkle çalışmaya itiyor. Yaptığımız projeden çok memnunuz. Pandemi sürecinde Rize'ye geldim, insanlar morali bozuk bir şekilde evde oturacağına bir şeyler yapalım, hem de gençlerimizi toplayalım diye düşündüm. Hem onlar eğlensin hem evlerindeki insanları da eğlendirelim diye bir parodi çekelim dedik gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Çekilen parodi dizisinde siyahi ‘Jemba’ isimli karakterin babası Kasım Mert ise oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek, “Benim oğlum da oynuyor bu parodide. Oğlum siyahiyi oynuyor. Genç kardeşlerimizin her zaman yanındayım. Beldemizi tanıtıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de 'tahta araba' geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Rize'de 'tahta araba' geleneği yaşatılıyor
Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı
Emektar savaş uçağı Rize'de ziyaretçilerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Emektar savaş uçağı Rize'de ziyaretçilerini ...
Rize’de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır ayarlı
YEREL HABERLER Rize’de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır ...
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
YEREL HABERLER Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X