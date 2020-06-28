2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe Tıp

<br>Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) RİZE´de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren 4 çocuk, 2 torunu olan Naciye Dinç (57), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.<br>Kentte, eğitim-öğretimine yıllar önce ara veren Naciye Dinç, yarıda kalan öğretimi tamamlayıp lise diploması almak için okumaya karar verdi. Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin 'Yüzyüze Eğitim Programı'na kayıt yaptıran Dinç, 4 yılda liseyi tamamladı. Okuma ve çalışma azmiyle okuldaki diğer öğrencilerin ilgi odağı olan Naciye Dinç, birincilikle tamamladığı okulun mezuniyet töreninde kep attı, aldığı başarı belgesinin mutluluğunu yaşadı. Naciye Dinç, üniversite hayali için hazırlık yaptı. Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AYT'ye giren Dinç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuma hayali kuruyor. <br>'OKUMANIN YAŞI YOK'<br>Okumanın yaşı olmadığını anlatan Naciye Dinç, "Gençlere örnek olmak istiyorum. Oğlum vasıtasıyla okumaya başladım. 4´üncü sınıfta okulumu bırakıp hafızlık yapmaya başladım. Sonra hafızlığı bıraktım. Okumak içimde bir ukde kalmıştı. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Hedefim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumak. Kazanmak kolay değil. Olmazsa Gastronomi okumak isterim´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE<br>2020-06-28 11:15:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.