Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2

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<br>Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - <br>STAT: Çaykur Didi<br>HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)<br>ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) Talbi (xxx), Fernandes (xx), Moroziuk (xx) (Dk.42 Orhan xx), Melnjak (xx), Vetrih (xx)(Dk. 70 Garmash xx), Diomande (xx), Boldrin (xx), Tunay (xx)(Dk. 70 Sasse xx), Samudio (xxx), Skoda (xx)<br>YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolga (xx) Mustafa (xx), Youssef (x), Lopes (xx), Bergdich (xx), Mbamba (xx)(Dk. 62 Sackey xx), Murawski (xx), Aissati (xx), Özgür (xx)(Dk. 70 Sacko xx), Estupian (xx)(Dk. 70 Olcay xx), Rodallega (xxx)<br>GOLLER: Dk. 40 Skoda, Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk. 20 Estupian, Dk. 30 Fernandes (K.K.) (Yukatel Denizlispor)<br>SARI KARTLAR: Moroziuk, Tunay (Çaykur Rizespor) Özgür (Yukatel Denizlispor)<br>Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. <br>20´nci dakikada Özgür´ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakip futbolcudan seken topla arka direkte buluşan Estupian, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderi: 0-1.<br>30´uncu dakikada Özgür´ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.<br>40´ıncı dakikada Moroziuk´un sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Skoda´nın bekletmeden vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 1-2.<br>52´inci dakikada Orhan´ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topta Skoda´nın kafa vuruşunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.<br>71´inci dakikada Boldrin´in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef´e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga´yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu: 2-2.<br>Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere tamamlandı. <br>DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-28 20:30:18<br>

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