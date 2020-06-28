Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2

DHA

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) -  STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) Talbi (xxx), Fernandes (xx), Moroziuk (xx) (Dk.42 Orhan xx), Melnjak (xx), Vetrih (xx)(Dk. 70 Garmash xx), Diomande (xx), Boldrin (xx), Tunay (xx)(Dk. 70 Sasse xx), Samudio (xxx), Skoda (xx) YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolga (xx) Mustafa (xx), Youssef (x), Lopes (xx), Bergdich (xx), Mbamba (xx)(Dk. 62 Sackey xx), Murawski (xx), Aissati (xx), Özgür (xx)(Dk. 70 Sacko xx), Estupian (xx)(Dk. 70 Olcay xx), Rodallega (xxx) GOLLER: Dk. 40 Skoda, Dk. 71...

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2

<br>Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - <br>STAT: Çaykur Didi<br>HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)<br>ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) Talbi (xxx), Fernandes (xx), Moroziuk (xx) (Dk.42 Orhan xx), Melnjak (xx), Vetrih (xx)(Dk. 70 Garmash xx), Diomande (xx), Boldrin (xx), Tunay (xx)(Dk. 70 Sasse xx), Samudio (xxx), Skoda (xx)<br>YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolga (xx) Mustafa (xx), Youssef (x), Lopes (xx), Bergdich (xx), Mbamba (xx)(Dk. 62 Sackey xx), Murawski (xx), Aissati (xx), Özgür (xx)(Dk. 70 Sacko xx), Estupian (xx)(Dk. 70 Olcay xx), Rodallega (xxx)<br>GOLLER: Dk. 40 Skoda, Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk. 20 Estupian, Dk. 30 Fernandes (K.K.) (Yukatel Denizlispor)<br>SARI KARTLAR: Moroziuk, Tunay (Çaykur Rizespor) Özgür (Yukatel Denizlispor)<br>Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. <br>20´nci dakikada Özgür´ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakip futbolcudan seken topla arka direkte buluşan Estupian, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderi: 0-1.<br>30´uncu dakikada Özgür´ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.<br>40´ıncı dakikada Moroziuk´un sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Skoda´nın bekletmeden vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 1-2.<br>52´inci dakikada Orhan´ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topta Skoda´nın kafa vuruşunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.<br>71´inci dakikada Boldrin´in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef´e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga´yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu: 2-2.<br>Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere tamamlandı. <br>DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-28 20:30:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Yukatel Denizlispor: ...
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Denizlispor: ...
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi
2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe Tıp
YEREL HABERLER 2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe ...
Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti Rizeli gençlerin Survivor'ı herkesi güldürdü
YEREL HABERLER Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti Rizeli ...
Rize'de 'tahta araba' geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Rize'de 'tahta araba' geleneği yaşatılıyor
Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı
Emektar savaş uçağı Rize'de ziyaretçilerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Emektar savaş uçağı Rize'de ziyaretçilerini ...
Rize’de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır ayarlı
YEREL HABERLER Rize’de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır ...
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
YEREL HABERLER Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X