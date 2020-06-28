Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada kale ağzından Fernando Boldrin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

49. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tunay’ın başarılı rövaşata deneyiminde, kaleci Tolgahan topu kurtarmayı başardı.

71. dakikada Boldrin’in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef’e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga’yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu. 22

77. dakikada altı pas içerisinden Yan Sasse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

89. dakikada Samudio sol kanattan geliştirdiği atakta uzun pasını ceza sahasına gönderdi. Boldrin’in topa dokunamaması sonrasında top auta çıkıyor.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Morozyuk xxx (Orhan dk. 42 xxx), Melnjak xx, Ivanildo x, Boldrin xxx, Vetrih xx (Garmash dk. 70 x), Samudio xx, Diomande xx, Tunay xx (Sasse dk. 70 xx), Skoda xxx

Yedekler: Zafer, Burak, Alberk, Atakan, Abdullah, Oğuz Kağan, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Denizlispor: Tolgahan xx, Ben Youssef xx, Mustafa xxx, Bergdich xx, Lopes xxx, Aissati xxx, Estupinan xxx (Olcay dk. 69 xx), Murawski xxx, Mbamba xx (Isaac dk.61 xxx), Özgür xx (Sacko dk. 69 xxx), Rodallega xxx

Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Sedat, Alihan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı Kartlar: Özgür (Denizlispor), Morozyuk, Tunay (Çaykur Rizespor)

Goller: Estupinan (dk. 20), Ivanildo (dk. 30 kk.) (Yukatel Denizlispor), Skoda (dk.40), Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)

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