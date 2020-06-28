Bülent Uygun: "Bu dönemde her puanın değeri var"

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, düşme potasında her puanın değerli olduğunu ifade etti.

Süper Lig’in 29. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 200. maçım olması dolayısıyla Cüneyt hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak. Zor bir dönemden geçtik. Eksiklerimiz vardı. Rakibin özellikle rakibin zaafları yönünde uyguladığımız taktikle istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golle biraz geri kaçmaya başladık. Sahadan beraberlikle ayrıldık. Düşme potasının yaşandığı bu dönemde her puanın değeri var. Önümüzde Gaziantepspor maçı var. İnşallah kazanıp, seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz."

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