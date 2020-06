Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçının ardından

<br>Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor'un sahasında 2-2 berabere kaldığı Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman, "Her şeye rağmen güzel oyunla beraber dönüş yaptıkları için oyuncularımı kutluyorum" dedi.<br>Puan kaybının kendilerini üzdüğünü belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kötü bir oyun başlangıç yaptık. Yine diğer haftalarda yediğimiz bir basit diyebileceğimiz fazla goller yedik. Sahada daha sonra teslim olmayan bir Rizespor vardı. 2-0´dan sonra futbol doğruları yapmaya çalışan, oyun kontrolün tamamen eline alan ve kaliteli paslarla, etkili hücumlarla sonuca gitmeye çalışan etkili bir Rizespor karşılığında bulduğu 2 tane gol ve kaçan galibiyet pozisyonları. Biz diğer takımlara bu kadar basit goller atamıyoruz. Bunun biraz da üzerine düşüp azami dikkat ederek çalışmamız gerekiyor. Her şeye rağmen güzel oyunla beraber dönüş yaptıkları için oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra belli hedeflerinin içerisinde olan takımlara oynayacağız. İnşallah yapmış olduğumuz basit hataları yapmamaya özen gösterip, istediğimiz sonuca ulaşmaya çalışacağız. Oyuncularıma güveniyorum´´ dedi.<br>UYGUN: HER PUANIN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİ VAR <br>Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise çok zor bir süreçten geçtiklerini belirterek "Takımdan ayrılan iki futbolcumuz, bununla beraber takımımızın iki tane bel kemiği kart cezalımız ve iki tane çok değerli sakat oyuncumuz da birlikte eksik bir kadroyla gelmiştik. Baştaki oyun anlayışımız, rakibimizin zarflarına yönelik taktik anlayışımız ile istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golden sonra biraz geri kaçmaya başladık. Kadro yapımız itibarıyla 6 aydır oynamayan oyuncumuzu değerlendirdik. Mevkisinde oynamayan adamları sahada değerlendirmeye çalıştık. Buradan 2-2´lik beraberlikte ayrıldık. Düşme potasının yaşandığı bu kaos ortamında her puanın çok büyük bir diğeri var. Zor süreçlerden geçip inşallah hedefimize doğru yürüyeceğiz. Önümüzde Gaziantepspor maçı var. İnşallah kazanarak da seyircimizi mutlu edeceğiz. Rahat bir nefes almak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı deplasman da 1 puan da güzel oldu. Ünal Karaman hoca mı ve ekibini tebrik ediyorum´´ diye konuştu.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Ünal Karaman'ın açıklamaları<br>-Bülent Uygun'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE<br>2020-06-28 21:24:00<br>

