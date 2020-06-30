MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'ndan Rize'de 'Çay Kanunu' ziyaretleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'ndan Rize'de 'Çay Kanunu' ziyaretleri

İHA

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'ndan Rize'de 'Çay Kanunu' ziyaretleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Lütfi Kaşıkçı bir dizi ziyaret kapsamında Rize’ye geldi.
MHP Rize İl Başkanlığı’nın başlattığı Çay Kanunu Önerisi çalışmaları kapsamında Rize’ye gelerek çay ile alakalı paydaşları ziyaret eden MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHYK Üyesi Recep Bakırcı, İl Başkanı İhsan Alkan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Çayeli Belediyesi’ni ziyaret etti. Kaşıkçı sonrasında Rize Ziraat Odası yönetimi ve ilçe ziraat odası başkanları ile bir araya geldi. RZO binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Kaşıkçı, hazırladıkları öneri ile alakalı bilgi vererek Ziraat Odası başkan ve yöneticilerinin fikirlerini aldı. Sırasıyla Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve Rize Ticaret Borsası’nı da ziyaret eden Kaşıkçı daha sonra Rize Çay Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret etti. ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi’nin karşıladığı Milletvekili Kaşıkçı, üreticilerin problemlerini ve çözüm önerilerini dinledi. Kaşıkçı daha sonra Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (ÇAYKUR) Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile görüştü. Hazırladıkları öneri hakkında bilgi veren Kaşıkçı Alim’den bilgi aldı.
MHP’nin TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Lütfi Kaşıkçı ziyaretlerinin ardından MHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen ‘ÇAYKUR Genel Müdürü’nün atanmayışı’ hakkındaki soruya “Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler ÇAYKUR Genel Müdürü olarak Yusuf beyi görüyoruz. Bizim muhatabımız odur. Dolayısıyla toplantılarımızı kendisiyle yaptık. Kendisinin vekaleten görevi sürdürme durumu var, inşallah kısa zamanda asaleten de ataması yapılır” dedi.

"ekonomik ömrünü tamamlamış çaylıkların yenilenmesi gerekli"
Çayın sorunları arasında mevcut çay tarım arazilerinin ekonomik verimliliğini kaybettiği gerçeği olduğunu dile getiren Kaşıkçı “Geldiğimiz noktada çayın Rize’de sürdürülebilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış bu çaylıkların yenilenmesinin çok önemli bir husus olduğunun altını kalın kalın çiziyoruz. Bununla ilgili önemli adımların atılması gerekiyor ve yetkililerinde bu hususta önemli adımlar atacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Kaşıkçı ziyaretler esnasında tüm kurum ve kuruluşların Çay Kanunu’nun gerekliliği hakkında konuştuğunu, kendilerinin de TBMM’de bu konu üzerinde durduklarını dile getirdi. Kaşıkçı “Artık mevcut kanun hem çay üreticilerimizin, hem Rize’nin, hem de çayı alıp işleyen kurumlarımızın ihtiyacını görmediğini, dolayısıyla çağın gereksinimleriyle donatılmış yeni bir çay kanunu olması gerektiğini, buna yönelik bir beklenti olduğunu bugün gittiğimiz tüm kurumlar ifade etti. Kurumların ifade etmesinin yanı sıra bizlerinde Ankara’da konuştuğu bir konu. Üreticisinden çayı alıp işleyenlere pazarlama ağına kadar, şirketlere varıncaya kadar hepsinin üzerinde ortak mutabakat sağladığı bir çay kanunu inşallah kısa bir zamanda devreye girer. Hem üreticilerimizi hem de çay alıp işleyen kurumlarımızın rahatlayacağı döneme hep birlikte girmiş oluruz” diye konuştu.
ÇAYKUR’un da kanun hakkında bir teklifi olduğunu hatırlatan Kaşıkçı “ÇAYKUR’un bakanlığa hazırlayıp sunduğu bir teklifin olduğunu hepimiz biliyoruz. Meclis gündemine gelmeden konu hakkında bir şeyler söylemenin de yerinde olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tartışılmaya başlandığında toplumumuzun tüm kesimi çay kanununun nasıl bir kanun olduğunu anlayıp görecektir. Vatandaştan aldığımız, üreticiden aldığımız çayı işleyen mekanizmadaki yöneticilerden almış olduğumuz bilgiler günü ve zamanı geldiği zaman ilgililerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

"Gürcistan'dan çay toplamaya gelen işçiler yüzünden 800 milyonluk kayıp yaşanıyor"
Gürcistan’dan Rize’ye gelerek çay toplayan işçiler nedeniyle Rize’nin 800 milyonluk bir ekonomik kayıp yaşadığını, bir Türk Milliyetçisi olarak bu paranın Rize’de kalması gerektiğini savunduklarını sözlerine ekleyen Kaşıkçı “Özellikle çayın toplanmasında Gürcistan’dan gelen insanlar burada çay toplama işini gerçekleştiriyordu. 2018 yılı rakamlarına göre 700800 milyon civarında bir paradan bahsediliyor. Türk milliyetçisi olarak bu paranın ben Rize’de kalmasından yanayım. Bu para Rize’de nasıl kalabilir. Bizim insanımızın cebinde nasıl kalabilir. Para Rize’den dışarı nasıl çıkmaz, bunun yolları var mıdır diye bugün yaptığımız görüşmelerde onun da tartışmalarını yaptık” şeklinde konuştu.
Gürcistan uyruklu çay toplama işçilerinin bölgeye gelmemesi için gerekirse çay toplama makinalarının Rize’de üretiminin mümkün olup olmadığının araştırma yapılması gerektiğini dile getiren Kaşıkçı şunları söyledi:
“Çay toplama makinaları var, bunlar daha da geliştirilebilir mi? Hatta bunun sanayisi Rize’de kurulabilir mi? Elde ettiğimiz bu makinelerle çay haşatını yapmak daha verimli olabilir mi? Bugün ki ziyaretlerimizin içerisinde ana konulardan biride buydu. Çayla ilgilenen bütün kurumlar, gerek bakanlık gerek ÇAYKUR, gerekse buradaki sivil toplum örgütleri top yekûn bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum. Bizlerde bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi açısında katkı vermeye her daim hazırız. Gücümüz yettiğince Rize’den bizlere gelen sıkıntıları hem takip etmekle hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde konulmak için varız. Çayla ilgili bizde oluşan hafızayı Rizeli hemşerilerimizin hizmetine inşallah seferber edeceğiz. Çayı binbir emekle binbir zorluklarla o çaylıklardan toplayıp işletmeye kadar götüren vatandaşlarımızın sıkıntılarını problemlerini birinci dereceden kendimize sorumluluk alanı olarak burayı görüyoruz. İnşallah onlarında sıkıntılarını mecliste konuşmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöktü denilen binanın altında kaldığı söylenen operatör konuştu: "Bilinçli bir şekilde bu binayı indirdik" "Binanın yıkım esnasında çöktüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor"
YEREL HABERLER Çöktü denilen binanın altında kaldığı söylenen ...
Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar ...
Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar ...
Tunca Vadisi'nde ilk rafting etkinliği
YEREL HABERLER Tunca Vadisi'nde ilk rafting etkinliği
Tunca Vadisi'nde ilk rafting etkinliği
YEREL HABERLER Tunca Vadisi'nde ilk rafting etkinliği
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Ünal Karaman: “Biraz daha gayret göstermemiz gerekecek”
YEREL HABERLER Ünal Karaman: “Biraz daha gayret göstermemiz ...
Bülent Uygun: "Bu dönemde her puanın değeri var"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Bu dönemde her puanın değeri var"
Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Yukatel Denizlispor: ...
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Denizlispor: ...
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi
2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe Tıp
YEREL HABERLER 2 torunu olan 57 yaşındaki kadının hedefi, Hacettepe ...
Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti Rizeli gençlerin Survivor'ı herkesi güldürdü
YEREL HABERLER Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti Rizeli ...
Rize'de 'tahta araba' geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Rize'de 'tahta araba' geleneği yaşatılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X