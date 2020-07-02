Rize'nin Petran Yaylası rengarenk

'Anneannem ve ben'

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<br>Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) RİZE'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda rengarenk çiçekler açarken, manzarayı görenler, bölgeye hayran kalıyor. <br>İkizdere'ye 28 kilometre uzaklıktaki Petran Yaylası, doğası, zengin bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kışın düzenlenen 'Kayak Şenlikleri' ile de bilinen yaylada, yazın rengarenk çiçekler açıyor. 100150 yıllık ahşap yapıların yer aldığı yayla, bölgede son yıllarda en çok ziyaret edilen yer oldu. Yaylaya ulaşan ve yürüyüş yapan doğa tutkunları, çiçeklerle kaplı bölgeye hayran kaldıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Aytekin KALENDER<br>2020-07-02 11:30:03<br>

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