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Rize'de zincirleme trafik kazası: 1'i polis 6 yaralı

İHA

Rize'de zincirleme trafik kazası: 1'i polis 6 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde biri polis otomobili olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, ÇayeliPazar ilçesi arasında meydana geldi. Tünel içinde biri polis otomobili olmak üzere 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1'i polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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