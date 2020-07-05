Rize'de, ormanda kaybolan çocuk aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de, ormanda kaybolan çocuk aranıyor

DHA

Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE´nin İkizdere ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan Can Kaya (11) için aramakurtarma çalışması başlatıldı. İkizdere ilçesinde yatılı kursta kalan Can Kaya, arkadaşları ile Tulumpınar köyünde pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında ormana giren Can geri dönmeyince arkadaşlarının ihbarı ile köye jandarma ekipleri geldi. Çevrede yapılan aramalarda izine rastlanılmayan Can için 2 jandarma komando timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinden oluşan 40 kişililik grup ile arama...

Rize'de, ormanda kaybolan çocuk aranıyor

<br>Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE´nin İkizdere ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan Can Kaya (11) için aramakurtarma çalışması başlatıldı.<br>İkizdere ilçesinde yatılı kursta kalan Can Kaya, arkadaşları ile Tulumpınar köyünde pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında ormana giren Can geri dönmeyince arkadaşlarının ihbarı ile köye jandarma ekipleri geldi. Çevrede yapılan aramalarda izine rastlanılmayan Can için 2 jandarma komando timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinden oluşan 40 kişililik grup ile arama köpeği 'Kır'ın da bulunduğu kapsamlı arama çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Mehmet Can PEÇE<br>2020-07-04 23:11:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tünelde otomobilin çarptığı ineğin sahibine 1800 TL ceza
YEREL HABERLER Tünelde otomobilin çarptığı ineğin sahibine 1800 TL ...
Rize’de 15 bin kırmızı benekli alabalık dere ile buluştu
YEREL HABERLER Rize’de 15 bin kırmızı benekli alabalık dere ile ...
Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde
YEREL HABERLER Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde
Mama karşılığında portre çiziyor, sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Mama karşılığında portre çiziyor, sokak hayvanlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X