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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya kaybolduğu yerden 12 km uzaklıktaki ilçe merkezine yakın bir noktada bulundu.

Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu

Rize’nin İkizdere ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya kaybolduğu yerden 12 km uzaklıktaki ilçe merkezine yakın bir noktada bulundu.
Olay Rize’nin İkizdere ilçesi, Tulumpınar köyünde meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan bir Kur’an kursunda okuyan öğrenciler piknik için köye gitti. Piknik esnasında Şanlıurfalı 11 yaşındaki kurs öğrencisi İmam Can Kaya’nın orada olmadığı görüldü. Etrafa bakınan kurs hocaları Kaya’yı göremeyince hemen jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve vatandaşlar arama köpeği Kır ile birlikte gece 00.00’e kadar yaptıkları aramada bir bulguya rastlayamadı. Sabahın ilk saatlerinde arama çalışmalarına devam etmek için ilçe merkezinde toplanan ekipler yola çıktı. İlçe merkezinden 12 km uzaklıktaki Tulumpınar köyüne hareket halinde olan ekipler yolda bir çocuğun kendilerine doğru yürüdüğünü görünce durdu. Dün kaybolan ve 18.00’dan beri aranan İmam Can Kaya olduğu anlaşılan çocuk ekipler tarafından İkizdere Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk kontrolleri yapılan Kaya’nın düşme sonucu açıldığı düşünülen yarası sarıldıktan sonra Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İmam Can Kaya görevlilere piknik esnasında dolaşırken düşüp bayıldığını, uyandığı zaman gece saatleri olduğunu ve ilçe merkezine doğru yürümeye başladığını, bu esnada görevliler tarafından bulunduğunu anlattı.
Sabahın ilk ışıklarıyla bulunan İmam Can Kaya’nın babası Fevzi Kaya da oğlunun kaybolduğu haberini alınca yaşadığı Kayseri’den sabahın ilk saatlerinde Rize’ye geldi. Geldiği anda çocuğunun bulunduğunu öğrenen Kaya, mutluluğunu “Çocuğumu gördüm, iyidir Allah’a çok şükür. Durumu da iyi. Ben ne kadar mutlu olduysam bütün ekipler de o kadar mutlu oldular. Sağlık durumunda bir şey yok. Yüksekten düşmüş bayılmış. Uyandığında gece olmuş. Aynı yerde yatmış sabaha kadar, hiçbir yere gitmemiş, korkmamış. Jandarma da onu görünce şefkatle karşılamış” ifadeleriyle dile getirdi.
İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı ise “Şükürler olsun ki dün gece saat 18.00 sularında jandarmamıza gelen bir ihbar sonucunda ilimizde ki ve ilçemizdeki tüm ekiplerimizle aradığımız yavrumuzu bulduk. Çocuğumuzun sağlık durumu gayet iyi, ufak tefek birkaç yarası var. Önce ilçe Devlet Hastanemiz’de gerekli müdahaleler yapıldı. Şimdi daha geniş kapsamda bir muayene için il merkezine sevk edildi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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