Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan Orhan’ın pasında topla buluşan Samudio’nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 10
32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan’ın Hes Kablo Kayserispor’da Mensah’a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 11
44. dakikada Hes Kablo Kayserispor’da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah’ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Talbi x, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Vetrih xx, Samudio xxx, Sasse xx, Boldrin xx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Atakan, Garmash, Diomande, Burak, Alberk, Oğuz Kaan, Boryachuk, Muhammet
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Sapunaru x, Angelo xxx, Djedje xx, Yasir xx, Hasan Hüseyin xx, Kvrzic xx, Mesanovic xx, Mensah xx, Campanharo xx, Kravets xx
Yedekler: İsmail, Emre, Costa Lopes, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben Rienstra, Enveri Situm
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Samudio (dk. 11) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih (Çaykur Rizespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.