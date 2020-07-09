Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespopr’un 32 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Brice Dja Djedje sol kanattan ortaladı ama top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

85. dakikada hakem Ali Palabıyık’ın İsmael Diomande’in ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale ettiği kararı üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Artem Kravets meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12

90+2. dakikada Boldrin’in vuruşunda topa dokunan Garmash takımına beraberlik getiren golü attı. 22

90+3. dakikada Boldrin’in pasında topla buluşan İvanildo Fernandes yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 32



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan x (Atakan dk. 89 ?), Talbi xx, Ivanildo xxx, Melnjak xx (Alberk dk. 89 ?), Abdullah xx (Garmash dk. 70 xx), Vetrih xx (Boryachuk dk. 79 x), Samudio xxx, Sasse xx (Diomande dk. 46 xx), Boldrin xxx, Skoda xx

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Diomande, Burak, Oğuz Kaan, Muhammet

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hes Kablo Kayserispor: Lung x, Sapunaru x, Angelo x, Djedje x, Yasir xx (Costa Lopes dk. 68 xx), Hasan Hüseyin x (Rienstra dk. 83 ?), Kvrzic x, Mesanovic xx (Mario Situm dk.71 xx), Mensah x, Campanharo x, Kravets xx

Yedekler: İsmail, Emre, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Samudio (dk. 11), Garmash (dk. 90+2), Ivanildo (dk. 90 +3) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) Artem Kravets (dk. 85 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı Kart: Campanharo (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor), Hasan Hüseyin (Hes Kablo Kayserispor)

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