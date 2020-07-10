Rize'de 'enişte lokumu' için tescile başvuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de 'enişte lokumu' için tescile başvuruldu

DHA

Rize'de 'enişte lokumu' için tescile başvuruldu


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, 200 yıldır düğünlerde misafirlere tatlı olarak ikram edilen 'enişte lokumu´ için coğrafi işaret tesciline başvuruldu.
Rize'de yaklaşık 200 yıldır özellikle düğünlerde gelin ve damat yakınlarına tatlı olarak ikram ettiği 'enişte lokumu´ geleneği yaşatılıyor. Yöreye has yapılan ve günümüzde atıştırmalık olarak tüketilen lokum için Rize Belediyesi coğrafi işaret tesciline başvurdu. 
Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, enişte lokumunun yöreye has bir ürün olduğunu söyleyerek, "Lokumun ilk yapımının yaklaşık 200 yüz yıllık eskiye dayanan bir tarihçesi var. O yıllarda kaynanalar, eniştelere özel yaparlardı, hatta eniştenin bohçasına bu lokumu koyarlardı, daha sonra da düğün için eve gelen misafirlere ikram ederlerdi. Enişte lokumu, kaynana lokumu olarak da bilinmektedir. Kendisine lokum yapılan enişte olduğu için enişte, lokumu yapan kaynana olduğu için kaynana lokumu denilmiştir. Yüksek kalorisi ve doyurucu özelliği olduğundan eskiden gelinler kayınpeder ve kaynanasının yanında yemek yemeye çekindikleri için gelinin odasında da sürekli atıştırmalık bulunurdu. Rizeliler seyahate çıkarken mutlaka yanlarında bulundururlardı. Bu halen günümüzde de devam etmektedir" dedi. 
LOKUMUNUN YAPILIŞINI ANLATTI 
30 yıldır enişte lokumu ustalığı yapan Aslan Yüksekoğlu (45), geleneksel lezzetin tarifini şöyle verdi:
"Küçük yaştan beri fırınlarda çalışıyorum. Enişte lokumu denince akla gelen ustalardan biriyim. Enişte lokumunun yapımında un, yağ, şeker ve yumurta kullanıyoruz. 40-50 lokum yapmak için tencereye 1 limon sıkıp 1,5 kilogram şeker, 1 kilo tereyağı koyup, kaynatıyoruz. Sonra hamuru yakmayacak şekilde soğutmaya bırakıyoruz. Mikserde 75 gram kabartma tozu ve 8 yumurta ekleyerek 3 kilo 750 gram un ve yarım litreye yakın su ilave ediyoruz. Ardından mikserin içindeki bu malzeme 5 dakika kadar yoğurup kıvama gelmiş hamuru tezgaha alıyoruz. Bu hamuru yuvarlayarak fitil haline getiriyoruz. Bıçakla 17 santim aralıklarında kesilen lokumların üzerine sağından solunda ikişer tane iz yapıyoruz. Ardından tepsilere dizip 180 derece ki fırında 45 dakika pişirilmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra lokumlar iyice soğutularak satışa sunuluyor"
'KAYNANAM BANA DA ÇOK LOKUM YAPTI'
Haluk Yılmaz ise, "Hanım seni severse lokumun iyi olur, hanım seni sevmezse lokumun iyi olmaz. Rize'nin lokumu meşhurdur. Enişte lokumu sürekli tercih ettiğimiz bir unlu mamul. Doyurucu bir özelliği var sürekli tüketiyoruz. Eskiden bana da kaynanam çok lokum yaptı" dedi.
Annesinin eniştelerine her ziyaretlerinde lokum yaptığını belirten Saadet İsmailoğlu da "Enişteler lokum yapılmasını isterdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-07-10 08:54:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Robert Prosinecki: “Futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik”
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: “Futbolun doğasında olan şeylerle ...
Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor maçının ...
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor: 3-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor: 3-2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo ...
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Hes Kablo ...
Rize'nin turizm merkezi Ağaran Şelalesi yine taştı
YEREL HABERLER Rize'nin turizm merkezi Ağaran Şelalesi yine taştı
Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Telefonda sinirlendi, işletmenin camlarını kırdı
YEREL HABERLER Telefonda sinirlendi, işletmenin camlarını kırdı
Karadeniz'de karakovan bal üretimi geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de karakovan bal üretimi geleneği sürüyor
Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X