İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde dronlar göreceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde dronlar göreceğiz

DHA

İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde dronlar göreceğiz


RİZE, (DHA)DRONETÜRK İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar dronların gökyüzünde görülebileceğini söyledi.
Rize Gençlik Spor Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği (RİGENDER) koordinesinde Eğitimler Sivil Havacılık onaylı Dronetürk Havacılık tarafından kentte dron meraklılarına ehliyetli eğitim verildi. İki gün süren eğitime Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'dan toplam 50 kursiyer katıldı. Eğitimlerde insansız hava aracının tanımı, hava hukuku ve sorumlulukları, hava aracı, uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri, meteoroloji, havacılık frezyolojisi, seyrüsefer ve operasyon, kumanda edilebilir sistemler, itki sistemleri, aviyonik sistemler ve bakım ve onarım konuları anlatıldı.
`BÖLGE İNSANIMIZ YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ´
RİGENDER Başkanı Aytekin Kalender, "Beklediğimizden fazla bir talep geldi. Demek ki bölgemiz insanı yeni teknolojilerden biri olan `dronları kabullenip sahiplenmiş. İki gün süren kursta başarılı olan kişiler İHA sistem operatörü eğitimi himayesinde verilen dron eğitim lisans belgesine sahip oldular. Bu belgeyi alan bireyler istediği yerde ilgili makamların izni ile görev yapabilecekler. Günümüz teknolojisi dron kursu ile hem ticari hem farklı şekillerde cihazı kullanabilecekler" dedi.
`DRONLARI SADECE KAMERA ANLAMINDA DEĞERLENDİRMİYORUZ´
DroneTürk İHA Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, Rize ilinde drona meraklı bir kitle ile karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Drona meraklı olmak teknolojiye ve geleceğe meraklı olmak anlamına da geliyor. Biz dronları sadece kamera anlamında değerlendirmiyoruz. Mühendislik, zirai alanda artık dronlar kullanılıyor. 2017´de arama kurtarma alanında kullanılmaya başlandı. Mesleklerle nasıl entegre olunduğunu kursiyerlere anlattık. Zirai alanda ve haritalama alanında çok yoğun bir şekilde dronlar kullanılıyor. Biz eğitimlerde arabayı kullanmaktan daha çok trafik kurallarını anlatıyoruz. Yasal mevzuatları söylüyoruz. Nerelerde uçuş yapabiliriz nelere dikkat edeceğiz. Tecrübeli ve kuralarla uyan pilotlar yetiştirmek istiyoruz." 
`TRAFİKTEKİ ARAÇLAR KADAR DRONE ETRAFIMIZDA OLACAK´
Yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar dronları da görülebileceğini anlatan Kaçan, "Bu şu an bize biraz garip gelebilir ama bu sektör hayatın her alanında kullanılmaya başlanacak. Atıkların, hafriyatların tonaj hesabından tutunda çevre atıklarının tespiti, arama kurtarma faaliyetleri, bir tarladaki ürünün sulaması, ürün kalitesine kadar verilere dronlara bağlanan sistemlerle ulaşılabilecek. Şu an fotoğraf çekilen bir araç olarak görülen dronlar aslında bunun çok dışında. Görüntüleme fotoğraf çeken dron kitlesi yüzde 10 civarında. Daha çok mühendislik alanlarında kullanılıyor. Aileler bu konuda araştırma yaparak çocuklarını bu alana yönlendirebilirler" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE-DHA
2020-07-10 12:55:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beton dökülen yolda elektrik direği yolun ortasında kaldı
YEREL HABERLER Beton dökülen yolda elektrik direği yolun ortasında ...
Rize'de 'enişte lokumu' için tescile başvuruldu
YEREL HABERLER Rize'de 'enişte lokumu' için tescile başvuruldu
Robert Prosinecki: “Futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik”
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: “Futbolun doğasında olan şeylerle ...
Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor maçının ...
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor: 3-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor: 3-2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo ...
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Hes Kablo ...
Rize'nin turizm merkezi Ağaran Şelalesi yine taştı
YEREL HABERLER Rize'nin turizm merkezi Ağaran Şelalesi yine taştı
Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Telefonda sinirlendi, işletmenin camlarını kırdı
YEREL HABERLER Telefonda sinirlendi, işletmenin camlarını kırdı
Karadeniz'de karakovan bal üretimi geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de karakovan bal üretimi geleneği sürüyor
Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X