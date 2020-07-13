Rize´de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı

Aytekin KALENDERMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) RİZE´de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, RizeErzurum yolunu ulaşıma kapattı.
Rize´de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu RizeErzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE
2020-07-13 10:43:57
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