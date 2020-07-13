Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde yer alan, turistlerin de ziyaret ettiği Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı.
Rize'nin önemli turizm noktalarından olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman şiddeti artan yağış nedeniyle taştı. Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Alandaki işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, bu anları kaydederken, "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Aytekin KALENDER
2020-07-13 17:40:59
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