Şairler Deresi yolu trafiğe kapattı

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Rize’nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı.

Şairler Deresi yatağından taşarak, yolu trafiğe çift taraflı kapattı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi. Ekipler yağışın devam etmesinden dolayı müdahale edemezken, yağış şiddetini artırarak devam etmekte.

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