Rize'de sel suları köprüyü böyle çökertti

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Rize'nin Çayeli ilçesinde sel suları nedeniyle çöken köprü kameralara yansıdı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İlçe merkezi adeta sular altında kalırken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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