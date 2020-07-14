Rize'de Ağaran Şelalesi aşırı yağışla taştı, 36 kişi tahliye edildi (3)

MAHSUR KALAN 36 KİŞİ KURTARILDI
Rize´nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Çayeli ilçesinde heyelanlı bölgede mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi tahliye edildi. RİZE, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE-DHA
2020-07-13 23:41:59
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