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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de Ağaran Şelalesi aşırı yağışla taştı, 36 kişi tahliye edildi (3)

DHA

Rize'de Ağaran Şelalesi aşırı yağışla taştı, 36 kişi tahliye edildi (3)


MAHSUR KALAN 36 KİŞİ KURTARILDI
Rize´nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Çayeli ilçesinde heyelanlı bölgede mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi tahliye edildi. RİZE, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE-DHA
2020-07-13 23:41:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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