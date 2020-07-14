Rize´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı

DHA

Rize´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı


Muhammet KAÇARSelçuk BAŞARArzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE´de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Sel sularına kapılan Ali Uzun'un sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılırken, 11 kişi yaralı kurtarıldı, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi. 12 köye ulaşımın sağlanamadığı kentte, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı. Kentte sel ve heyelan hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı.
Türkiye´nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Çayeli ve İkizdere ilçeleri, sele teslim oldu. Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde Ali Uzun, sel sularına kapılarak kayboldu. Uzun'un yapılan arama çalışmalarında sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde meydana gelen selden yaralı kurtarılan Havva Tüysüz (82) de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sel ve heyelanlarda yaralanan 11 kişi de kurtarılarak hastanelerde tedaviye alındı. 12 köye ulaşılamayan ilçede 2 ev çöktü, mahsur kalan 6´sı çocuk 36 kişi de AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edildi. İlçede yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç ise selde hasar gördü. 
HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Çayeli ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede en fazla hasar, Eskipazar Mahallesi ile Madenli beldesinde meydana geldi. Şairler Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Bölge halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri de çalışma yürütüyor. Şairler Mahallesi'nde Şairler Deresi üzerindeki 30 metre uzunluğunda Küme Evleri Köprüsü de selde yıkıldı. Mahalleye araçla ulaşım sağlanamıyor. Sel ve heyelan sonucu bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.  
YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER
Sel ve heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini boşaltanlar, yurtlara yerleştirildi. Kızılay ekipleri, yurtlarda kalanlara yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. AFAD Başkanlığı´nın organizasyonu ile Jandarma Genel Komutanlığı´na ait helikopter bölgeye sevk edildi. Kızılay ekipleri, selden etkilenenlere su dağıtımı da yapıyor. AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araç ulaşımına kapalı köylere yaya olarak ulaştı.
BAKAN SOYLU BÖLGEDE
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Devlet ve Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile birlikte bölgeye geldi. Dün gece sel bölgesine ulaşan Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, incelemelerini sürdürecek.
SEL TEHLİKESİ VAR
Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize ve Artvin'de yeni sağanak uyarısı da yapıldı. Bölge halkının sağanakla birlikte oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yataklarından uzak durmaları istendi. DHA-Genel Türkiye-Rize Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE
2020-07-14 08:21:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu, afetin yaşandığı Çayeli'nde inceleme yaptı: 1 kayıp, 11 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Soylu, afetin yaşandığı Çayeli'nde inceleme ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"12 köye ulaşım kapalı, 11 yaralımız, 1 de kaybımız var"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"12 köye ulaşım ...
Bakan Soylu, afetin yaşandığı Çayeli'nde inceleme yaptı: 1 kayıp, 11 yaralı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, afetin yaşandığı Çayeli'nde inceleme ...
Rize'de Ağaran Şelalesi aşırı yağışla taştı, 36 kişi tahliye edildi (3)
YEREL HABERLER Rize'de Ağaran Şelalesi aşırı yağışla taştı, 36 kişi ...
Saniyelerle sel sularına kapılmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Saniyelerle sel sularına kapılmaktan kurtuldu
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı (2)
YEREL HABERLER Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı (2)
Rize'de sel suları köprüyü böyle çökertti
YEREL HABERLER Rize'de sel suları köprüyü böyle çökertti
Rize’de ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suyun altında kaldı
YEREL HABERLER Rize’de ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suyun ...
Köy muhtarı Niyazi Çakır: "Sel sularında 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz"
YEREL HABERLER Köy muhtarı Niyazi Çakır: "Sel sularında 2 kişi ...
Şairler Deresi yolu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Şairler Deresi yolu trafiğe kapattı
Ağaran Şelalesi yolu trafiği kapattı
YEREL HABERLER Ağaran Şelalesi yolu trafiği kapattı
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
YEREL HABERLER Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Rize´de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rize´de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı/ Ek ...
Rize-Erzurum karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Rize-Erzurum karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Rize´de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rize´de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı/ Ek ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Rize'de şiddetli yağış İkizdere ilçe merkezinde yağan yoğun yağış sonrası birçok yeri su bastı
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış İkizdere ilçe merkezinde yağan ...
Rize´de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Rize´de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı
15 Temmuz şehidinin eşi: O gece 'gitme' dedim, şimdi olsa 'git' derdim
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin eşi: O gece 'gitme' dedim, şimdi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X